Ballando con le stelle, Mietta eliminata: la classifica della quinta puntata

Giro di boa per questa edizione di Ballando con le stelle, giunto alla quinta puntata di un percorso acceso da polemiche e imprevisti. La diretta televisiva in onda sabato 13 novembre, segnata dal malore di Andrea Iannone e dallo scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, si è conclusa con la vittoria di Bianca Gascoigne, al primo posto della classifica con 78 punti.

Il tesoretto accumulato da Claudia Gerini ballerina per una notte, invece, ha fatto salire al secondo posto Valeria Fabrizi. Ad essere eliminata dalla gara è stata Mietta in coppia con Maykel Fonts, rientrata in studio dopo essersi negativizzata dal Covid: per la coppia il 17% delle preferenze da parte del pubblico social e televoto.

Ballando con le stelle, la classifica della quinta puntata

Di seguito la classifica della quinta puntata, ottenuta dal risultato del giudizio della giuria insieme alle preferenze del pubblico che ha votato da casa tramite i profili social ufficiali di Ballando con le stelle.

Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale 78 punti

Valeria Fabrizi – Giordano Filippo 66 punti

Federico Lauri – Anastasia Kuzmina 66 punti

Arisa – Vito Coppola 47 punti

Memo Remigi – Maria Ermachkova 47 punti

Sabrina Salerno – Samuel Peron 42 punti

Andrea Iannone – Lucrezia Lando 32 punti

Morgan – Alessandra Tripoli 25 punti

Alvise Rigo – Tove Villfor 24 punti

