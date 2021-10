"Siete vaccinati?": Lucarelli chiede, Mietta non risponde. Polemica a Ballando con le stelle

Il delicato tema Covid, positività e vaccini entra prepotentemente nelle dinamiche di 'Ballando con le stelle' e scatena un dibattito che dallo studio di Rai1 si propaga sui social. Mietta, concorrente in gara con il ballerino Maykel Fonts, è risultata positiva al coronavirus, situazione che ha costretto la coppia a non presenziare nella seconda puntata del dance show di sabato 23 ottobre. "Non ho sintomi ma sono comunque positiva", ha dichiarato la cantante durante il collegamento con Milly Carlucci. Fonts, invece, è risultato negativo a tre tamponi, due rapidi e uno molecolare.

La questione, però, è tornata ad essere trattata ancora nel corso della diretta televisiva con l’osservazione di Selvaggia Lucarelli: "Mi auguro che tutti i concorrenti e i ballerini siano vaccinati", le parole della giudice del programma pronunciate mentre Mietta e Maykel ascoltavano. "Noi siamo tutti quanti vaccinati. Dovremmo…", ha risposto allora Carlucci. “Anche Mietta e Maykel sono vaccinati? Mi auguro…" ha aggiunto ancora Lucarelli.

Se il ballerino ha dichiarato di aver fatto il vaccino, la cantante ha tergiversato: "Ma perché dobbiamo parlare adesso di questo? Poi se vuoi ne parliamo io e te Selvaggia". Ma Lucarelli non ha messo un punto alla questione e, anzi, ha spiegato ancora: "Siamo tutti qua, è un’occasione anche di contatto fisico la vostra. È un programma in cui ci si tocca, si suda, si sta tutti insieme. Quindi io mi voglio augurare che siano tutti vaccinati perché chi non è vaccinato mette a rischio la salute di noi tutti. L’anno scorso il vaccino non c’era, quest’anno c’è e quindi mi auguro che questo programma lo si faccia con grande senso di responsabilità".

La concorrente non è entrata nel merito: "Nessuno vuole mettere a repentaglio la salute di nessuno", ha detto, affermazione che ha suscitato la reazione di Lucarelli: "Ti vedo sulla difensiva Mietta. Ci stai dicendo qualcosa?". La cantante non ha aggiunto altro, solo di essere dispiaciuta di non poter ballare. La questione è al centro delle discussioni social in queste ore, dibattuta tra i telespettatori che si chiedono se sia opportuno ammettere nel cast di un programma televisivo una concorrente non vaccinata che possa mettere a rischio la salute di tutto il cast e quanti sostengono la non obbligatorietà del vaccino.

Come spiegato da Milly Carlucci, al momento la coppia resta sospesa dalla gara: la card delle votazioni resta online ma Mietta e Maykel Fonts sono momentaneamente eliminati in attesa di capire che succederà in questi giorni.