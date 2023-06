Ballando con le stelle, parla Milly Carlucci: "La giuria non è stata riconfermata"

Il dubbio che la cinquina di giudici di Ballando con le stelle non sarebbe stata la stessa nella prossima edizione era sorto con il toto-nomi che lo stesso account social del programma aveva rilanciato qualche giorno fa. "Vogliamo sentire la vostra voce nei commenti su chi, tra di loro, vorreste in giuria!" si leggeva nel post pubblicato su Instagram a corredo dei volti di Barbara D'Urso, Giuseppe Cruciani, Giancarlo Magalli e Francesca Fagnani, personaggi papabili per apportare qualche cambiamento nella giuria fino a ora composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith.

A conferma di tutto ciò sono arrivate le dichiarazioni di Milly Carlucci che, ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, ha fornito qualche dettaglio sui lavori in corso per la nuova edizione. "Sono state dette molte cose... Di gossip se n'è fatto tanto, tantissimo, si sono detti vari nomi" ha chiarito parlando proprio della giuria: "Adesso spiego: la giuria non è stata riconfermata. Non è stata riconfermata perché noi adesso ci stiamo occupando di fare il cast del programma. Poi più avanti a settembre si parlerà di giuria e si parlerà di tutto il resto. Quella sarà una cosa di cui ci occuperemo più avanti. Però posso dire che non è stata riconfermata".

Quanto alle voci che hanno fatto circolare la possibilità della partecipazione di Barbara D'Urso: "Con Barbara ci siamo viste alcuni anni fa per discutere la possibilità di coinvolgerla come ballerina per una notte, possibilità che poi è sfumata completamente" ha detto ancora la conduttrice, escludendo così eventuali trattative in corso con la collega di Canale 5. Lavori in corso, dunque: per avere certezze di conferme toccherà aspettare settembre. La certezza al momento è la conferma della sola Selvaggia Lucarelli: "La verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso. A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose" aveva spiegato la scrittrice qualche settimana fa smentendo così le voci di un addio al programma.