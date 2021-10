Ballando con le stelle, Milly Carlucci rompe il silenzio su Mietta

Il caso Mietta ha letteralmente travolto Ballando con le Stelle, causa positività al Covid-19 della cantante, accusata sui social di essere una 'no-vax'. La polemica tra Mietta e Selvaggia Lucarelli prosegue da giorni, tanto da costringere Milly Carlucci, padrona di casa dello show Rai, a prendere parola.

Via Instagram la conduttrice ha voluto fare delle precisazioni, sottolineando come chiunque entri in studio a Ballando con le Stelle deve necessariamente esibire il green pass. E non è finita qui, perché a tutti viene controllata la temperatura e a tutti viene fatto un tampone rapido due volte alla settimana. "A questo punto, se tutti abbiamo il green pass siamo ok, perché secondo la legge attuale è l'unico strumento necessario per accedere in luoghi collettivi", ha rimarcato Milly. "Non è possibile, per motivi di privacy, indagare sull'origine del green pass, che può nascere da vaccinazione o con tampone ogni 48 ore. Ma noi non possiamo sapere chi si sia vaccinato e chi no, ripeto per motivi di privacy".

La verità su Memo Remigi

A questo punto Carlucci si è soffermata sui due concorrenti attualmente in quarantena, ovvero Mietta e Memo Remigi. "Per quanto riguarda Mietta, lei è positiva, sta a casa e dobbiamo aspettare che si negativizzi. Maykel Fonts sta benissimo, ha fatto due tamponi rapidi negativi e un molecolare negativo".

"Per quanto riguarda Memo Remigi, sono circolate notizie false", ha concluso Milly, che ha voluto rassicurare sulle condizioni di salute dell'83enne cantante. "Lui ha semplicemente incontrato una persona risultata positiva, così è stato incluso nel tracciamento. Ha fatto i suoi tamponi rapidi, il tampone molecolare, è tutto negativo ma stiamo aspettando quando potrà tornare nel cast. Per fortuna sta bene". Se sarà in studio sabato sera, lo scopriremo solo vivendo.