Ballando con le stelle, Morgan contro tutti: il furioso botta e risposta con Selvaggia Lucarelli

Puntata movimentata quella di Ballando con le stelle in onda sabato 13 novembre su Rai1. Protagonista della scena è stato Morgan che, dopo essersi esibito con una samba non gradita alla giuria, ha perso la pazienza puntando il dito contro la giuria e, in particolare, Selvaggia Lucarelli.

La samba di Morgan e Alessandra Tripoli.

Hanno spaccato!#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/q69m5pdi3E — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) November 13, 2021

La lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle

Tutto è iniziato dopo la sua performance con la maestra di ballo Alessandra Tripoli, quando Morgan si è avvicinato ai giudici. Dopo il commento di Carolyn Smith che ha puntualizzato l’assenza tecnica nei passi, è arrivato quello di Selvaggia Lucarelli che ha acceso la rabbia del concorrente. "Io ho compreso il samba, ho fatto un atto di religione, anche se non ho eseguito i passi alla perfezione", ha ammesso Morgan. "Sei partito aggressivo? A me sembrava uno di quei balli di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo", le parole di Lucarelli; "Quelli che frequenti tu", la pungente replica; "È un autogol, visto che mi hai frequentata" ha aggiunto la giudice che con Morgan ha avuto una relazione in passato: "Finalmente viene fuori Morgan. Sei capriccioso, pretenzioso e maleducato come sempre".

"La Lucarelli è chiusa nell’idea di giudicare. È evidente che non ha predisposizione per giudicare materie armonico-ritmiche. Perché lei è stonata e fuori tempo. Io sono un insegnante di musica" ha continuato il concorrente, difeso da Alessandra Mussolini entrata nel dibattito per sostenerlo. A quel punto Alessandra Tripoli ha provato a far capire alla giuria che Morgan si sta impegnando molto, ma lui ha continuato a inveire contro Selvaggia Lucarelli: "Per lei ci vuole l’interprete"; "Morgan stai esagerando" il commento finale della giudice.

Morgan contro Selvaggia Lucarelli e gran parte della giuria di #BallandoConLeStelle.

Che spettacolo, che show!



[3/4] pic.twitter.com/zBHykfYcvQ — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) November 13, 2021

I giudici contro Morgan

Il furioso botta e risposta ha coinvolto anche Alberto Matano che ha invitato Morgan al rispetto dei ruoli: "Questo è uno show che si fonda sul rispetto e il riconoscimento reciproco, ti prego Morgan rispettiamo i ruoli. Non puoi parlare così ai giurati". Pesante la replica: "Ma giudici di che? Ma non vi vergognate a definirvi così?! Ma giurati di cosa? Non siete dei veri giudici! E’ uno show e quando uno dice una sciocchezza clamorosa, gli dico che ha sparato una ca**ata! Ma vergognatevi!".

Il caos è terminato con il responso che a Morgan è costato due zero da parte di Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli.