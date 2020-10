Ballando con le stelle, la Mussolini parla del "peso delle parentele": rivolta sui social

Reduce da una caduta durante le prove, Alessandra Mussolini è tornata in pista ancora più determinata e non solo nel ballo. La parlamentare, infatti, è decisa a mostrarsi per quella che è, mettendo da parte quel cognome che per anni ha pesato così tanto (e pesa tuttora), ed è proprio questo il motivo principale per cui ha deciso di partecipare a 'Ballando con le stelle', come ha spiegato nella clip prima della performance di sabato sera: "Mi sono voluta togliere dalle spalle il peso del passato e delle mie tante parentele".

Uno sfogo che non è piaciuto al popolo dei social e in pochi minuti ecco la valanga di critiche. "La Mussolini invece di fare la vittima dovrebbe ricordare che non ha mai rinnegato quel cognome e le azioni del nonno, difendendolo più volte pubblicamente. Ora vira sulla parentela più amata con la Loren. A Mussolì, vatte a fa' na botta de sonno" si legge in un tweet, e ancora: "Precisamente in che modo la mussolini fascista sente il peso del suo cognome fascista? Ridicola". E c'è anche chi se la prende con gli autori del programma: "Cercare di rivalutare la figura della Mussolini, mostrando filmati patetici sull'infanzia... Le proviamo proprio tutte".

Pace fatta con Selvaggia Lucarelli?

La giuria, invece, ha apprezzato, soprattutto il freestyle sulle note di 'Non sono una signora'. Per la prima volta neanche Selvaggia Lucarelli ha da ridire e non va in onda il solito siparietto polemico. Visto mai che davanti alla 'nuova' Mussolini abbiano deposto le armi?

