Ballando con le stelle, le anticipazioni della prima puntata

Tutto pronto per il debutto della nuova edizione di Ballando con le stelle. Il dance show condotto da Milly Carlucci e giugno ormai alla sedicesima edizione, torna ad occupare la consueta fascia del sabato sera. L'appuntamento è alle 20.35 su Rai Uno, dall’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma.

Ballando con le stelle, le coppie in pista

Tredici i vip in gara quest'anno, guidati dai maestri storici del programma e da alcune new entry. Queste le coppie:

Andrea Iannone - Lucrezia Lando

Al Bano - Oxana Lebedew

Arisa - Vito Coppola

Alvise Rigo - Tove Villfor

Bianca Gascoigne - Simone Di Pasquale

Fabio Galante - Giada Lini

Federico Lauri - Anastasia Kuzmina

Memo Remigi - Maria Ermachkova

Mietta - Maykel Fonts

Morgan - Alessandra Tripoli

Sabrina Salerno - Samuel Peron

Valeria Fabrizi - Giordano Filippo

Valerio Rossi Albertini - Sara Di Vaira

Pippo Baudo "ballerino per una notte" nella prima puntata

Il primo "ballerino per una notte" di questa edizione è un vero e proprio monumento della televisione italiana: Pippo Baudo. Il presentatore imparerà in poche ore una coreografia realizzata ad hoc, da eseguire durante la diretta del programma questa sera. La sua esibizione verrà valutata dalla giuria presente in studio ed il punteggio ottenuto servirà a migliorare la classifica di una delle coppie in gara. "È la storia della televisione, è il personaggio a cui tutti noi dobbiamo qualcosa. Gli dedicheremo un medley con le sue canzoni. Non vedo l'ora di averlo qui", ha detto Milly Carlucci durante la conferenza stampa di presentazione del programma.

Ballando con le stelle: come votare sui social

Il giudizio finale sulle esibizioni spetta, come sempre al pubblico da casa, che quest'anno potrà esprimersi esclusivamente tramite i social network sui profili ufficiali di Ballando con le stelle votando le coppie preferite.

Su Twitter e Instagram si potrà esprimere la propria preferenza con un cuore mentre su Facebook bastare cliccare su "mi piace". Il programma manderà la card delle coppie all'inizio della trasmissione, sarà poi aperta la votazione e quel punto si potrà votare.