'Ballando con le stelle' (finalmente) al via: "Si va avanti anche in caso di positività"

"È stato un parto", così il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha aperto la conferenza stampa di 'Ballando con le stelle'. Il programma di Rai1, cancellato a marzo a causa del coronavirus e slittato ora di una settimana per due casi di positività nel cast, è pronto finalmente a partire sabato 19 settembre.

Mentre Samuel Peron è ancora in isolamento domiciliare, Daniele Scardina, dopo due tamponi negativi, è tornato ad allenarsi e nel corso della prima puntata si scoprirà se entrerà da subito in gara. Nel frattempo al fianco di Rosalinda Celentano scende in pista un volto già noto agli appassionati del programma, la ballerina danese Tinna Hoffman, che in passato ha partecipato in coppia con Sean Kanan e Stefano Pantano. Per la prima volta nella storia del dance show, ci sarà una coppia composta da sole donne. "Per noi non fa assolutamente nessuna differenza" ha spiegato Milly Carlucci, sostenuta da Coletta: "È un segnale di inclusività. La casualità di Rosalinda che si trova a ballare con un'altra donna è occasione propizia per dire che le differenze vanno annullate e non deve gestirle la politica".

"Ballando con le stelle proseguirà anche in caso di positività"

Dopo il tanto atteso via non ci saranno più intoppi per il programma: "Ci sarà tracciamento costante delle possibili positività, oltre a tamponi costanti - ha spiegato ancora il direttore di rete - Per questo proseguirà anche in caso della positività di uno dei concorrenti. Se risultasse un tampone positivo, il protocollo ci permette di far uscire la persona risultata positiva, insieme al partner, e lo show continua. Una volta partiti, siamo sereni".

In questi giorni, però, si è temuto un nuovo caso. Lo fa sapere Milly Carlucci: "L'altro ieri ultimo tampone prima della diretta. Tutto benissimo, ma il risultato di Conticini aveva un marker appena appena toccato. Significava allarme rosso. I tamponi hanno un margine di imprecisione. In un momento di disperazione ci siamo sentiti con Coletta e abbiamo deciso di rifare i tamponi (Pcr), con verifica doppia macchina. Il risultato è stato negativo. A quel punto ci siamo sentiti sollevati e abbiamo capito che eravamo tutti quanti in corsa. È stata una cosa che non auguro al peggior nemico, la situazione sembrava drammatica. Ma ne siamo venuti fuori".

La quindicesima edizione di 'Ballando con le stelle'

Si riaccendono i riflettori sulla pista da ballo più amata dal pubblico. Anche per la quindicesima edizione, Milly Carlucci sfodera un cast che promette scintille. Ecco le coppie annunciate: Barbara Bouchet - Stefano Oradei, Lina Sastri - Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano - Samuel Peron, Vittoria Schisano - Marco De Angelis, Elisa Isoardi - Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini - Maykel Fonts, Tullio Solenghi - Maria Ermachkova, Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini - Veera Kinnunen, Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani - Tove Villfor, Costantino della Gherardesca - Sara di Vaira e Gilles Rocca - Lucrezia Lando.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Confermata la giuria, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e presieduta da Carolyn Smith. Per loro, però, è in arrivo un avversario, l'antigiuria, composta da Gianni Ippoliti, l'ambasciatrice del popolo Rossella Erra e Antonio Razzi. Tra le conferme di questa edizione la presenza fissa di Roberta Bruzzone, la nota criminologa che di settimana in settimana svelerà qualche curiosità sulle personalità dei nuovi concorrenti. Al suo fianco in ogni puntata ci sarà Alberto Matano. In ogni puntata, come sempre, ci sarà il ballerino per una notte. Il primo a scendere in pista, sabato, è l'allenatore Massimiliano Allegri.