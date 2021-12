Ballando con le stelle, nona puntata: le coppie in gara e i ballerini per una notte

Era nell'aria una possibile partecipazione di Monica Bellucci a Ballando con le Stelle, tutto taceva fin quando la stessa Milly Carlucci, dal suo account Twitter, ha confermato le indiscrezioni. L'attrice sarà ballerina per una notte della seconda semifinale del programma di Rai 1 che andrà in onda sabato 11 dicembre su Rai1, a partire dalle ore 20:30.

Ballando con le stelle, Monica Bellucci ballerina per una notte

Nel video pubblicato su Twitter, la conduttrice annuncia così la partecipazione di Monica Bellucci:

Una notizia che mi riempie di emozione. La prossima ballerina per una notte è Monica Bellucci. È un nome che mi fa sognare, perché è una delle donne più carismatiche, più belle e più intense che lo spettacolo italiano abbia regalato al mondo in questi anni. Ho l'orgoglio di vedere un'attrice italiana che è riuscita a fare successo in tutto il mondo e vederla sul nostro palco. Un'icona internazionale di bellezza, di bravura e di stile per noi e per voi. A sabato!

Felice di darvi una notizia che mi emoziona molto??.

La nostra ballerina per una notte della seconda semifinale di #ballandoconlestelle sarà #MonicaBellucci ???. Un’icona internazionale di bellezza, bravura e di stile per noi e per voi sulla pista di @Ballando_Rai ??????. pic.twitter.com/9xNJGLngBe — Milly Carlucci (@milly_carlucci) December 8, 2021

Ballando con le stelle, le coppie in gara

Le coppie stellari ancora in gara che gareggeranno nella seconda semifinale, dopo l'eliminazione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando, sono: Alvise Zago e Tove Villfort, Morgan e Alessandra Tripoli, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Arisa e Vito Coppola e infine Valeria Fabrizi e Giordano Filippo.

Ballando con le stelle, i protagonisti

A bordo pista, sempre attenti ad ogni sfumatura, tre presenze amatissime dal pubblico di Rai 1: la criminologa Roberta Bruzzone, il conduttore di Vita in Diretta Alberto Matano, e la new entry Alessandra Mussolini. Ancora una volta, le esibizioni delle coppie in gara saranno sottoposte al temuto giudizio della giuria di esperti composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata dall’indomabile Carolyn Smith. A fare da contrappeso alla giuria tecnica, arriveranno i commenti dell’“ambasciatrice del popolo”, Rossella Erra, che potrà premiare qualche coppia in “svantaggio”. La decisione finale e definitiva, però, spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di votare le coppie più amate tramite i social: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle.