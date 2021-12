Ballando con le stelle, ottava puntata: le coppie in gara e i ballerini per una notte

Ottava puntata per Ballando con le stelle 2021, a un passo dalla finale che decreterà la coppia vincitrice di questa avvincente sedicesima edizione. Anche nell'ottavo appuntamento in onda alle 20.35, Milly Carlucci guiderà il pubblico di Rai 1 e Social alla scoperta dell’affascinante mondo del ballo di coppia. Non mancheranno ospiti speciali, esibizioni straordinarie, e sfide a sorpresa che continueranno a mettere alla prova i concorrenti. Come al solito, la musica avvolgente della Big Band di Paolo Belli farà da colonna sonora all’intera puntata ed accompagnerà le performance dei Vip con i loro maestri di ballo, star internazionali del mondo della danza.

Ballando con le stelle, ballerini per una notte Iva Zanicchi e Gabriel Garko

Protagonisti dello spazio dedicato al “Ballerino per una notte”, l’“Aquila di Ligonchio”, la grande cantante, conduttrice televisiva, attrice, Iva Zanicchi, e Gabriel Garko, l’attore più amato delle fiction italiane. I due noti ospiti, accompagnati dai talentuosi maestri di ballo, regaleranno al pubblico di Rai 1 grandi emozioni con le loro rispettive coreografie che dovranno imparare nel corso di poche ore. La loro performance verrà valutata dalla giuria di esperti in studio e il voto totalizzato si trasformerà in un “bonus” che, assegnato ad una delle coppie concorrenti, potrà migliorare la loro posizione in classifica.

Ballando con le stelle, le coppie in gara

Le coppie “stellari” che gareggeranno per contendersi il posto nella semifinale di Ballando con le stelle sono: Andrea Iannone - Lucrezia Lando; Arisa - Vito Coppola; Alvise Rigo - Tove Villfor; Federico Lauri - Anastasia Kuzmina; Morgan - Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno - Samuel Peron; Valeria Fabrizi - Giordano Filippo. Nella puntata precedente, la coppia formata da Memo Remigi e Maria Ermachkova è stata eliminata dalla competizione, ma la loro “avventura” non è ancora finita.

Ballando con le stelle, i protagonisti

A bordo pista, sempre attenti ad ogni sfumatura, tre presenze amatissime dal pubblico di Rai 1: la criminologa Roberta Bruzzone, il conduttore di Vita in Diretta Alberto Matano, e la new entry Alessandra Mussolini. Ancora una volta, le esibizioni delle coppie in gara saranno sottoposte al temuto giudizio della giuria di esperti composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata dall’indomabile Carolyn Smith. A fare da contrappeso alla giuria tecnica, arriveranno i commenti dell’“ambasciatrice del popolo”, Rossella Erra, che potrà premiare qualche coppia in “svantaggio”. La decisione finale e definitiva, però, spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di votare le coppie più amate tramite i social: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle.

Nuovo appuntamento con il Torneo Ballando con te, dedicato alla gente comune con la grande passione per la danza, che ogni sabato vede gareggiare due unità di ballo. Ogni sfida avrà un’unità vincitrice che accederà alla finale del torneo nella nona puntata del programma. Nella scorsa puntata, il gruppo Waackin’ Fever ha battuto Martina Anniciello, guadagnandosi un posto nella finale.