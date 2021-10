Ballando con le Stelle 2021, Roberta Bruzzone: "Quando parlo io vedo il terrore negli occhi dei concorrenti"

Pochi giorni ancora alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, la sesta per la 48enne criminologa e commentatrice Roberta Bruzzone, dichiaratamente affascinata da un cast “particolarmente effervescente”. Intervistata dal settimanale Novella 2000, Bruzzone si è complimentata con Milly Carlucci per lo ‘strepitoso lavoro’ fatto nella scelta dei concorrenti, che lei dovrà anche quest’anno giudicare. Suscitando non pochi timori.

Paura di Roberta?

“Credo che per molti sia così. L’ho percepito in più di un’occasione quel terrore negli occhi ogni volta che mi veniva data parola”, ha rivelato la criminologa. "C’erano persone che ritenevano di sapersi mascherare bene dietro una corazza di tipo narcisistico, ma evidentemente di fronte a me quella corazza non era così solida”. Donna tutta d’un pezzo, Bruzzone ha confermato di aver rifiutato il ruolo di concorrente, in passato, più volte proposto dalla conduttrice. “Sono stata contattata tanti anni fa da Milly Carlucci per partecipare come concorrente e ho rifiutato per una serie di motivazioni riconducibili al mio lavoro”. A quel punto Carlucci ha immaginato un ruolo ad hoc per Roberta, in linea con la sua professione, che vede Bruzzone valutare “l’approccio psicologico dei concorrenti al percorso. Per il resto non mi sognerei mai di partecipare ad un programma come questo o ad un reality. Me l’hanno chiesto praticamente tutti e ho sempre rifiutato”.

Su quali concorrenti puntare?

Da semplice spettatrice, Bruzzone si è infine detta affascinata da “un Morgan e da una Arisa”, dai quali si aspetta “delle performance interessanti e per certi versi controverse". "Sono certa che sapranno subito creare un modo molto personale di interpretare la gara", ha proseguito. "Su di loro ci saranno sviluppi interessanti. Altri li conosco meno, ma certamente Al Bano giocherà la sua parte di capobranco. Credo che sarà il naturale portavoce del cast” .

La criminologa punta forte anche su Sabrina Salerno, a suo dire “avvezza alla ribalta: ha molta sicurezza, avrà grande padronanza della scena e sono curiosa di capire che tipo di percorsi fanno gli altri”. Sabato sera, su Rai1, inizieremo a scoprirlo.