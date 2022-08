Ballando con le Stelle: fuori Roberta Bruzzone, ecco chi la sostituirà

Si scaldano i motori per la nuova nuova edizione diBallando con le stelle, in partenza ad ottobre su Rai1. Il cast dello show è ancora in fase di costruzione e gli unici nomi confermati sinora sono quelli di Gabriel Garko e Iva Zanicchi. La padrona di casa Milly Carlucci, intanto, sta sondando il terreno per cercare delle celebrità nostrane da trasformare i dei ballerini in erba. Mentre la produzione è al lavoro, si fanno pian piano strada i nomi di possibili concorrenti, tra conferme e smentite. Da Giampiero Mughini a Ema Stokholma, passando per Luisella Costamagna ad Enrico Montesano, negli ultimi giorni è un susseguirsi di indiscrezioni.

Arrivi e partenze

Indiscrezioni che investono anche i giurati. Sembrerebbe infatti che la padrona di casa Milly Carlucci abbia pensato di apportare delle modifiche anche su questo versante. Come riporta Davide Maggio, a bordo pista non ci sarà più Roberta Bruzzone, dal 2017 nel cast dello show. Al momento non sono chiari i motivi dell?addio, quel che certo è che già c?è qualcuno pronto a sostituirla. L?esperto di indiscrezioni televisive fa il nome del giornalista Alberto Matano, reduce dal successo a ?La Vita in diretta?, che sarebbe pronto a vestire i panni di giurato.

Il nuovo ruolo dei maestri di ballo

Ma le novità non si fermano quì. Altro cambiamento riguarderebbe i maestri di ballo, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, che durante la scorsa edizione avevano dato l'addio al programma. Davide Maggio fa sapere che i due ballerini saranno comunque presenti, ma in un?altra veste . ?Anche se hanno rinunciato al ruolo di insegnanti di ballo, con tanto di congedo nel corso della finalissima della scorsa edizione, continueranno a far parte del meccanismo di Ballando anche Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. I due saranno infatti nella giuria popolare insieme alla confermata Rossella Erra?, si legge nel sito.