Chi è Rosanna Banfi di Ballando con le stelle: da papà Lino al tumore

Vita privata e professionale di Rosanna Banfi: figlia del celebre Lino, dall’8 ottobre la vedremo come concorrente di Ballando con le stelle 2022. Ma chi è Rosanna Banfi? Dall’età alle origini, dalla televisione al marito, dai figli alla malattia. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Rosanna Banfi nasce a Canosa di Puglia il 10 aprile 1963. Così come quello dell'illustre padre, anche il suo cognome è Zagaria. Figlia di Lino e di Lucia Lagrasta, Rosanna cresce a Roma: in quel periodo Lino Banfi è difatti impegnato nella capitale con i suoi primi ruoli cinematografici. La donna ha un fratello minore di nome Walter. In giovinezza Rosanna ha uno spirito un po' ribelle, ma si appassiona al mondo dello spettacolo e comincia a frequentare scuole e accademie teatrali.

Nel 1982 Rosanna Banfi si affaccia nel mondo del cinema partendo dalle retrovie: è infatti accreditata (con il cognome Zagaria) come assistente costumista dei film 'Vai avanti tu che mi vien da ridere' e 'Pappa e ciccia'. La sua prima apparizione davanti alla macchina da presa è datata 1984, quando partecipa non accreditata, al film 'Il ragazzo di campagna'; due anni dopo la vediamo in 'Grandi magazzini', dove finalmente appare anche il suo nome nei crediti. Sia sul grande che sul piccolo schermo recita spesso accanto al padre. Nei successivi anni la vediamo nei film'Bellifreschi' e 'Saint Tropez - Saint Tropez'. Molto attiva in tv, dove appare in lavori come 'Il vigile urbano' (1989), 'Un medico in famiglia' (1998-2009, 2013-2016), 'Lo zio d'America' (2002-2006), 'Raccontami una storia' (2004), 'Capri' (2006-2010), 'Il padre delle spose' (2006), 'Il commissario Zagaria' (2011), 'Provaci ancora prof!' (2015), 'È arrivata la felicità' (2015).

Nel 2022 Rosanna Banfi partecipa in coppia con papà Lino alla terza edizione del Cantante mascherato. Nascosti dietro il costume del Pulcino, si classificano secondi. A partire da sabato 8 ottobre Rosanna sarà tra le concorrenti della diciassettesima edizione di Ballando con le stelle, show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La Banfi era già stata ospite della precedente versione dove, nelle vesti di “Ballerina per una notte”, era affiancata da papà Lino.

Nel 1992 Rosanna Banfi sposa lo sceneggiatore e produttore Fabio Leoni. I due hanno successivamente due figli: Virginia (nata nel 1993) e Pietro (1998). Ospite al programma di Rai 1 'La vita in diretta', Lino Banfi nel 2009 ha raccontato la malattia della figlia Rosanna, colpita da un tumore al seno. Dopo cicli di chemioterapia, Rosanna riesce a sconfiggere il tumore ed è, da allora, testimonial della ricerca e della prevenzione dei tumori al seno. Qualche anno fa Rosanna ha aperto insieme al padre un ristorante a Roma (zona Prati) con un nome che è tutto un programma: L’Orecchietteria Banfi. Specialità del luogo sono ovviamente i piatti della tradizione pugliese. Possiamo seguire la Banfi tramite la sua pagina ufficiale di Instagram.