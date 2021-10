Ballando con le stelle, Valerio Rossi Albertini eliminato: la classifica della seconda puntata

Seconda puntata decisamente movimentata per 'Ballando con le stelle', segnata dall'assenza di Mietta, positiva al Covid, che ha suscitato un acceso dibattito in studio e anche sui social. Al momento la coppia resta sospesa dalla gara: la card delle votazioni rimane online, ma la concorrente e il ballerino Maykel Fonts sono momentaneamente eliminati in attesa di capire che succederà in questi giorni.

Per quanto riguarda la gara, la serata che ha visto Vincenzo Salemme come ballerino per una notte, ha decretato l’eliminazione di Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira che hanno perso allo spareggio con Andrea Iannone e Lucrezia Lando (salvati col 54% delle preferenze). Sul podio della classifica, invece, Arisa e Vito Coppola.

Ballando con le stelle, la classifica della seconda puntata

Di seguito la classifica tecnica della serata ottenuta con il voto dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto:

1. Arisa e Vito Coppola

2. Morgan e Alessandra Tripoli

3. Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale

4. Memo Remigi e Maria Ermachkova

5. Alvise Rigo e Tove Villfor

6. Sabrina Salerno e Samuel Peron

7. Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

8. Albano e Oxana Lebedew

9. Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina

10. Andrea Iannone e Lucrezia Lando

11. Fabio Galante e Giada Lini

12. Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira

Morgan e Arisa sono partiti avvantaggiati grazie al bonus ottenuto la scorsa settimana. La classifica così stilata è poi cambiata con il voto del pubblico e l’assegnazione del tesoretto conquistato dal ballerino per una notte Vincenzo Salemme che è stato diviso tra Albano – per volere di Alberto Matano – e Fabio Galante, su decisione di Rossella Erra. Iannone e Rossi Albertini sono così finiti allo spareggio che si è concluso con la salvezza del primo e l’eliminazione del secondo.