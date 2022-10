Ballando, Selvaggia Lucarelli in lacrime per il fidanzato

La prima puntata di Ballando con le stelle è stata ad alto tasso emotivo per Selvaggia Lucarelli, che si è commossa vedendo ballare il fidanzato, nel cast di questa edizione. Lorenzo Biagiarelli, in coppia con Anastasia Kuzmina, ha portato una bachata e non se l'è affatto cavata male, anche se da Carolyn Smith a Mariotto (insomma tutta la giuria tranne la fidanzata) gli hanno chiesto di metterci più passione.

Le lacrime della severa giurata non sono passate inosservate. "Non so perché mi ha fatto questo effetto" ha detto quasi giustificandosi, mentre Milly Carlucci la rassicurava: "E' normale che ti faccia questo effetto". "E' l'amore" ha urlato Rossella Erra, infastidendo Selvaggia che a quel punto ha recuperato la sua nota tempra: "Invece di chiedere chi ha raccomandato Lorenzo Biagiarelli bisogna capire chi ha raccomandato Rossella Erra".

Superata la commozione, la giornalista ha ironizzato sulla performance del compagno: "Secondo me la sensualità era a posto, perché il troppo stroppia, anzi, secondo me un po' meno! Così il percorso è in crescita". Innamorata, commossa e anche gelosa. Questa edizione è appena iniziata e sta già facendo scoprire al pubblico una Selvaggia Lucarelli inedita.

La polemica sul "confiltto di interessi"

La presenza di Lorenzo Biagiarelli nel cast ha sollevato un polemica alla vigilia dell'esordio. Il Codacons ha chiesto alla Rai di sospendere la giurata per un possibile conflitto di interessi tra il suo ruolo nel programma di Rai 1 e la partecipazione tra i concorrenti del fidanzato. "Ogni anno pur di esistere se ne inventano una, poracci" ha replicato la giornalista, sdrammatizzando poi su Instagram: "E comunque ricordo sempre a tutti che per quanto si possa amare qualcuno, se balla di merda balla di merda".