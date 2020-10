Ballando con le stelle, rinviato lo spareggio tra Schisano e Celentano. La classifica della sesta puntata

Nessuna eliminazione e uno spareggio rinviato alla prossima settimana: si è chiusa così la sesta puntata di Ballando con le stelle in onda su Rai1 sabato 24 ottobre 2020. A contendersi il prosieguo della gara nel dance show condotto da Milly Carlucci saranno Rosalinda Celentano e Vittoria Schisano, in coppia rispettivamente con i maestri Tinna Hoffman e Marco De Angelis: per loro nessuno dei diversi ‘tesoretti’ messi in palio nel corso nella serata.

Vanno allo spareggio in testa alla prossima puntata:

🔸#MarcoDeAngelis e @Vittoriaschisan

🔸#RosalindaCelentano e #TinnaHoffmann



Ballando con le stelle 2020, la classifica della sesta puntata

Una prova speciale a sorpresa ha aperto la sesta puntata di Ballando con le stelle. Chiamata a giudicare la performance dei concorrenti impegnati nel riproporre coppie famose, la sola Carolyn Smith che ha attribuito ad Alessandra Mussolini e Maykel Fonts nei panni di Eva Kant e Diabolik i 25 punti in palio. I 50 punti di Red Canzian, ballerino per una notte, sono stati invece divisi dal ‘commentatore a bordo campo’ Alberto Matano e l’ambasciatrice del pubblico Rossella Erra: il giornalista ha regalato 25 punti a Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira, mentre Erra ha destinato la sua parte a Paolo Conticini e Veera Kinnunen.

La classifica finale della serata, comprensiva dei voti alle varie esibizioni dati dai giurati Ivan Zazzaron, Alessandro Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, e dei punti extra tra cui i dieci ottenuti dalla seconda ballerina per una notte, è stata dominata da Paolo Conticini e Veera Kinnunen.

1) Conticini e Kinnunen 62 punti

2) Mussolini e Fonts 59 punti

3) Della Gherardesca e Di Vaira 58 punti

4) Rocca e Lando 44 punti

5) Schisano e De Angelis 41 punti

5) Solenghi e Ermachkova 41 punti

7) Scardina e Kuzmina 38 punti

8) Isoardi e Todaro 37 punti

9) Celentano e Hoffmann 34 punti