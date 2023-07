Sonia Bruganelli punta alla giuria di Ballando con le stelle? Il retroscena sui social

Solo ieri vi abbiamo parlato delle trattative avanzate tra la produzione di "Ballando con le Stelle" e tre figure note del panorama televisivo: la conduttrice Simona Ventura, lo Chef Stellato Bruno Barbieri e il possibile nuovo giudice Teo Mammucari. Ora scopriamo che Sonia Bruganelli starebbe puntando a entrare nella giuria del programma condotto da Milly Carlucci. A rivelarlo è stato Dagospia, il portale fondato da Roberto D'Agostino che per lanciare lo scoop ha usato toni e parole poco gentili. A tale proposito, non è infatti mancata la reazione social dell'ex opinionista del Grande Fratello Vip.

Bruganelli vs Dagospia

Nella giornata di oggi Dagospia ha riportato l'indiscrezione che vedrebbe Sonia Bruganelli molto interessata a un suo coinvolgimento nel cast di "Ballando con le Stelle" in veste di giudice: “Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità dopo essere stata silurata da Pier Silvio Berlusconi per trashismo al GFVip. Ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le Stelle. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice selvaggia basta e avanza la Lucarelli”. Sarà vero quanto diffuso dal portale? Perché l'ex moglie di Paolo Bonolis ha commentato le parole di Dagospia, affermando tramite un post su Instagram che presto svelerà la verità sulla questione: “Leggo molto astio da parte del buon Dagospia… sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua “socia” (lei sì molto trash) un po’ di tempo fa?!?! #chissà. PRESTO RACCONTERÒ COME È ANDATA DAVVERO”.

Che ci sia dell'altro? Sembra proprio di sì, ma nell'attesa di saperne di più vi ricordiamo che tra l'imprenditrice e Dagospia il rapporto non è dei migliori, in particolare perché è stato proprio il sito di gossip a riportare per primo lo scoop della separazione tra lei e Bonolis, prima smentito dalla coppia e poi rivelatosi fondato.