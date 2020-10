Ballando con le stelle, eliminato Ninetto Davoli: la classifica della terza puntata

Ninetto Davoli è il concorrente eliminato della terza puntata di 'Ballando con le stelle’ in onda sabato 3 ottobre 2020, segnata dal ritorno di Raimondo Todaro reduce da un intervento di appendicite. L’attore in coppia con la ballerina Ornella Boccafoschi ha dovuto abbandonare la pista del dance show di Rai1 alla fine della sfida conclusiva contro Antonio Catalani e Tove Villfor, salvati col 71% delle preferenze. “È andata com'è andata ma siamo contenti perché ci siete stati vicini e crediamo di avervi fatto divertire”, il commento della coppia a correndo del post pubblicato su Instagram dopo l’eliminazione. Ora la speranza è quella di un ripescaggio: “Noi continueremo ad allenarci sperando di rientrare in gara”, hanno assicurato Ninetto e Ornella.

Ballando con le stelle, terza puntata: la classifica

Se la classifica tecnica stilata dai giurati Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni ha messo al primo posto la coppia composta da Gilles Rocca e Lucrezia Lando, l’assegnazione del tesoretto ha ribaltato la situazione: il giornalista Alberto Matano ha attribuito 50 punti (punteggio ottenuto dalla ballerina per una notte Marcella Bella) a Costantino della Gherardesca, balzato così dall’ultima posizione al secondo posto. Poi, per decisone dell’antigiuria capitanata da Rossella Erra, metà del premio (25 punti) è stato assegnato ad Alessandra Mussolini, al vertice della classifica insieme a Mykael Fonts.

(Di seguito la classifica della terza puntata di Ballando co le stelle 2020)