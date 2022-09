Ballando, la stoccata vip a Todaro: "E' uscito di scena e nessuno se n'è accorto"

Scotta ancora l'addio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle. Il ballerino, approdato l'anno scorso ad Amici di Maria De Filippi dopo quindici anni di onorata carriera nel dance show di Rai 1, avrebbe incrinato i suoi rapporti con Milly Carlucci per questa decisione. Se la conduttrice ci ha messo una pietra sopra, decidendo di non toccare più l'argomento - pubblicamente, ma a quanto pare anche a telecamere spente - qualcuno del cast non si lascia sfuggire l'occasione.

Guillermo Mariotto, intervistato da Mio, ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo: "Quando è uscito di scena, nessuno se n'è accorto - ha tuonato -. Onestamente non ho sentito il vuoto perché il programma si riempie di tante cose e questo dimostra che siamo tutti utili ma nessuno indispensabile. Non ne abbiamo sentito la mancanza, forse perché è arrivato Vito Coppola che è stato un terremoto di bravura".

Merito del talento, ma anche - inutile negarlo - della storia con Arisa, in effetto Vito Coppola è riuscito a prendersi la scena nonostante fosse un novellino. Quest'anno, però, non lo rivedremo in pista perché sarà nel cast della versione inglese del programma, 'Strictly come dancing'. Fuori anche gli altri due veterani Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che lasciano per via dell'età, anche se secondo indiscrezioni dovrebbero partecipare come giurati popolari, accanto a Rossella Erra.

Le parole di Todaro dopo l'addio a Ballando

La decisione presa da Raimondo Todaro di lasciare Ballando con le stelle, ha sollevato l'anno scorso un vespaio di polemiche avvolte da un alone di mistero. Era stato poi lo stesso ballerino ad assicurare che si trattava di una scelta puramente professionale: "Nessuno sgarro, sono entrato a Ballando che avevo 18 anni, ora ne ho 34 - aveva detto -. E' del tutto naturale che senta l'esigenza di sperimentare. I formicolii che avevo all'inizio non li ho più. Non aveva senso continuare". Poi però si era anche lasciato sfuggire: "Ci sono state delle cose che non mi sono andate bene, ma sono cose personali che devono restare tali. Ma ripeto: l'amicizia resta a prescindere".