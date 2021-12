Ballando con le stelle 2021, la finale: tutto quello che c’è da sapere sull’ultima puntata

Ultima puntata di Ballando con le stelle 2021: sabato 18 dicembre, a partire dalle ore 20.35 su Rai1, il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli celebrerà il gran finale dopo dieci serate scandite da suggestive coreografie, racconti emozionanti ed immancabili colpi di scena.

Le coppie finaliste

Sei le coppie finaliste e pronte a contendersi la vittoria di questa 16esima edizione di Ballando con le stelle:

Arisa e Vito Coppola

Morgan e Alessandra Tripoli

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina

Sabrina Salerno e Samuel Peron

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, eliminati in una puntata precedente, sono stati ripescati nella semifinale con il 55% delle preferenze. Nulla da fare, invece, per quelle formate da Mietta e Maykel Fonts e Alvise Rigo e Tove Villfor che assisteranno alla gara finale da bordo campo.

L’addio di Simone Di Pasquale

Una manche a tema natalizio aprirà l’ultima puntata del dance show che, oltre alla gara di ballo, dedicherà un meritato spazio all’addio del ballerino professionista Simone Di Pasquale. Sabato scorso il 43enne romano ha comunicato l’intenzione di lasciare il programma che sin dalla sua prima puntata, 16 anni fa, lo ha avuto tra gli storici protagonisti: per lui, che non ha nascosto il desiderio di chiudere questa esperienza con una vittoria, si prevede una calorosa dimostrazione di affetto da parte di Milly Carlucci (già pronta ad affidargli nuovi ruoli in futuro), ma anche di Carolyn Smith che ha anticipato di riservare all’ultima puntata il suo commento sul professionista.

Alberto Angela e Red Canzian ospiti della finale

Ospite della finale di Ballando con le stelle è Alberto Angela che sulla pista del dance show di Rai1 promuoverà il suo ritorno televisivo la sera di Natale con lo speciale Stanotte a Napoli. Presente anche Red Canzian con i ballerini del musical da lui scritto Casanova opera pop.