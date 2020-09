'Ballando con le stelle' va in onda? "Decide la Asl"

Il 12 settembre si avvicina, ma 'Ballando con le stelle' galleggia ancora nell'incertezza. Il dance show di Rai1 potrebbe slittare ancora una volta a causa del covid, dopo che due dei protagonisti - il ballerino Samuel Peron e il pugile Daniele Scardina - sono risultati positivi. Tamponi negativi, invece, per il resto del cast, come ha annunciato questa mattina Milly Carlucci, anche se è ancora presto per cantare vittoria e tirare dritti verso l'esordio di questa edizione a dir poco complicata.

"Ci auguriamo che 'Ballando con le stelle' possa partire il 12 settembre come previsto, ma prima di stasera non avremo certezze - ha spiegato Stefano Coletta - Davanti alle positività al coronavirus la Rai non decide in autonomia". A margine della conferenza stampa del nuovo daytime di Rai1, il direttore di rete ha fatto chiarezza sul programma di Milly Carlucci, frenato appunto da due positività al coronavirus (Samuel Peron e Daniele Scardina, oggi sottoposti a un nuovo tampone): "Tutto il resto del cast di 'Ballando con le stelle' e il gruppo di lavoro sono risultati negativi al terzo tampone, effettuati ieri mattina, un risultato che ci ha fatto respirare - ha spiegato Coletta - la Asl adesso deve farci sapere, e lo farà stasera, quanti giorni dovranno stare fuori dall'Auditorium a partire dal 21 agosto, ultima data di presenza. E solo allora potremo decidere quando cominciare".

Rispetto alle nuove regole aziendali legate all'emergenza coronavirus, Coletta ha spiegato che la Rai "ha stabilito la possibilità di tornare a una quasi semi-normalità". Il regolamento attuale prevede che in studio, oltre al conduttore e al cast fisso, ci siano al massimo tre ospiti nello stesso momento. L'ingresso di nuovi ospiti è legato all'uscita di quelli che li hanno preceduti, il pubblico, invece, non è ancora ammesso.