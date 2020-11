Gilles Rocca vince Ballando con le stelle 2020

L’attore, in coppia con Lucrezia Lando, ha alzato il trofeo della 15esima edizione del dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Secondo posto per Paolo Conticini, terzo per Alessandra Mussolini

Gilles Rocca è il vincitore di Ballando con le stelle 2020. In coppia con la ballerina Lucrezia Lando, l’attore ha trionfato nell’ultima puntata del dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci sabato 21 novembre 2020 con il 58% delle preferenze. Secondo classificato Paolo Conticini; terza Alessandra Mussolini. “Grazie a tutti, Milly ti sono grato”, le parole commosse del vincitore dopo il verdetto.

Ballando con le stelle, ultima puntata: la gara

Questa 15esima edizione del dance show resterà alla storia per la straordinarietà degli eventi che l’hanno segnata: iniziata in ritardo per vari casi di positività al coronaviris nel cast, il programma ha dovuto affrontare lo stop di Raimondo Todaro operato d’urgenza per appendicite, l’infortunio di Elisa Isoardi, la caduta di Alessandra Mussolini e, in ultimo, l’assenza di Maykel Fonts risultato positivo a pochi giorni dalla finale.

Tante le emozioni che hanno scandito la serata, durante la quale i finalisti hanno raccontato quanto sia stato importante il percorso affrontato nel corso di queste settimane, per il legame stretto con i rispettivi maestri di danza come per la scoperta di lati inediti del proprio carattere.

La finale è iniziata con il collegamento con Maykel Fonts, il ballerino in coppia con Alessandra Mussolini costretto a rinunciare alla finale perché risultato positivo al coronavirus: “Sono un po' stanco, perché sono questi i sintomi quando si ha questa malattia”, ha detto a Milly Carlucci. A sostituirlo Samuel Peron, eccezionalmente partner di Alessandra Mussolini. Via, poi, alle esibizioni delle sette coppie che hanno portato a stilare una prima classifica tecnica dettata dai soli voti della giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

1 Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina: 50

2 Paolo Conticini - Veera Kinnunen: 47

3 Alessandra Mussolini - Samuel Peron: 44

4 Gilles Rocca - Lucrezia Lando: 41

5 Costantino della Gherardesca - Sara Di Vaira: 36

6 Elisa Isoardi - Raimondo Todaro: 32

7 Tullio Solenghi e Maria Ermachkova: 25 punti

Il tesoretto dei 10 punti guadagnato dalla ballerina per una notte Carolyn Smith è stato attribuito dalla rappresentante del popolo Rossella Erra ad Alessandria Mussolini che così è balzata al primo posto (scelta che ha sollevato non poche polemiche perché, secondo Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone, non lo avrebbe meritato). La coppia composta da Tullio Solenghi e Maria Ermachkova non ha proseguito nella manche successiva perché ultima nella classifica dei social.

Ballando con le stelle, ultima puntata: le sfide

La gara è andata avanti con l’eliminazione a sfide: Alessandra Mussolini ha deciso di esibirsi contro Costantino della Gherardesca, Daniele Scardina contro Gilles Rocca, Paolo Conticini contro Elisa Isoardi. Ognuno ha portato in scena il proprio cavallo di battaglia. Il verdetto è stato determinato dalla somma dei voti della giuria con quelli dei social. Ad essere eliminati sono stati Costantino della Gherardesca, Daniele Scardina, Elisa Isoardi.

Ballando con le stelle, ultima puntata: la prova speciale

Le tre coppie finaliste composte da Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Alessandra Mussolini e Samuel Peron, Gilles Rocca e Lucrezia Lando hanno dovuto affrontare una prova speciale: eseguire da bendati uno dei balli già eseguiti nel corso del programma. Il verdetto di giuria e voto social ha stabilito che a proseguire la gara fossero Paolo Conticini e Gilles Rocca. Terza classificata, dunque, Alessandra Mussolini.

Ballando con le stelle, ultima puntata: il ring finale

Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Gilles Rocca e Lucrezia Lando si sono contesi il podio nell’ultima gara, votata non solo dal pubblico, ma anche da giuria, opinionisti e tribuni in scrutinio segreto. Entrambe le coppie hanno portato in scena tre balli decisi sul momento da una slot machine. Il verdetto ha stabilito la vittoria di Gilles Rocca con il 58% di preferenze.

Ballando con le stelle, ultima puntata: i premi alle coppie eliminate

Alcune delle coppie eliminate nelle scorse puntate composte da Barbara Bouchet - Stefano Oradei, Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi, Lina Sastri - Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman; Vittoria Schisano – Marco De Angelis; Antonio Catalani – Tove Villfor, sono state le vincitrici di tre riconoscimenti. Il Premio Aiello previsto per la coppia che ha disputato il maggior numero di spareggi è andato a Vittoria Schisano e Antonio Catalani; il Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante e il Premio Speciale della Giuria alla migliore esibizione in assoluto sono stati entrambi assegnati a Daniele Scardina.

Ballando con te, ultima puntata: vincono Desiree Zaccaro e Francesco Ficco

Gran finale anche per il torneo “Ballando con te” dedicato alla gente comune. A stabilire la vittoria finale del contest il pubblico da casa che ha potuto votare il concorrente preferito attraverso i social (Instagram, Facebook e Twitter). A causa dei protocolli Covid in vigore le esibizioni dei concorrenti sono state registrate nei luoghi di appartenenza. Tra Giovanni Lupi e Livia Nulli (Roma), Naima Academy (Genova), The Project Kids (Bergamo), Desiree Zaccaro e Francesco Ficco (Taranto), il trofeo è stato vinto da questi ultimi.