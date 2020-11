Ballando con le stelle, Maykel Fonts positivo al coronavirus

Il ballerino si è sentito male domenica. I tamponi molecolari fatti ad Alessandra Mussolini sono risultati finora negativi, ma non potrà rientrare in teatro finchè non si avrà l'assoluta certezza delle sue condizioni

A un passo dalla finale un'altra defezione nel cast di Ballando con le stelle. Maykel Fonts è risultato positivo al coronavirus e non potrà dunque concludere questa edizione del dance show, a rischio anche per Alessandra Mussolini, in coppia con lui ma risultata negativa ai tamponi fatti finora.

L'annuncio di Milly Carlucci

Ad annunciare il terzo caso di positività di questa stagione - dopo Daniele Scardina e Samuel Peron - è sempre Milly Carlucci: "Maykel è positivo - ha fatto sapere in un video pubblicato sul suo profilo Instagram - quindi non ci sarà alla finale di sabato. Si è sentito male domenica, ha fatto dei tamponi, due sono risultati positivi, ma il terzo ha affermato la positività. Abbiamo fatto più tamponi ad Alessandra, molecolari, e fino all'ultimo fatto oggi è negativa, ma rientrerà in teatro solo quando ci sarà l'assoluta sicurezza per tutti gli altri della troupe e del cast. Gareggerà o non gareggerà? Stiamo cercando di prendere le misure di questa situazione. La priorità è la salute di tutti".

Milly Carlucci: "Non sappiamo se Alessandra Mussolini potrà ballare"

Sabato 21 novembre, in prima serata su Rai1, andrà in onda la finale di Ballando con le stelle, ma la presenza di Alessandra Mussolini è a rischio, come ha confermato Milly Carlucci questa mattina in collegamento con Storie Italiane: "Non sappiamo se e come potrà ballare. Con un altro maestro non è facile, ogni maestro è legato al suo allievo anche se la coppia è stata eliminata. E poi potrà tornare qui in teatro solo in totale sicurezza.