Ballando, Montesano si sfoga: "Trattato come un pluripregiudicato, fa male"

La squalifica di Enrico Montesano a Ballando con le stelle ha dato il via a un ginepraio quasi senza precedenti. "Inammissibile" per la Rai rievocare il fascismo indossando la maglia della X Mas - come ha fatto l'attore durante le prove, immortalato dalle telecamere -, ma allo stesso tempo Milly Carlucci ha dichiarato di credere nella sua buona fede (tanto da rivolerlo in trasmissione).

Insomma, la decisione presa nei confronti dell'artista divide ma è irrevocabile. Dal canto suo Montesano continua a difendersi, reputando eccessivi i provvedimenti presi e assicurando che la maglietta incriminata era stata vista dalla produzione. Alla vigilia di una nuova puntata del dance show di Rai 1 - la seconda, ormai, che lo vede fuori dai giochi - l'attore torna a sfogarsi su Facebook: "Essere trattato come un pluripregiudicato fa male - scrive a corredo di un video in cui si esibisce sulla pista di Ballando insieme alla sua ballerina, Alessandra Tripoli - Ringrazio tutti di cuore per il sostegno". Non sono in pochi, in effetti, ad essersi schierati dalla sua parte, anche se questo sostegno, considerando come sono andate le cose, resta una magra consolazione.

Il post di Enrico Montesano

Le parole di Milly Carlucci sul caso Montesano

Nella scorsa puntata di Ballando con le stelle Milly Carlucci ha affrontato in diretta il caso Montesano. "La Rai ha deciso di sospendere Enrico per un comportamento che ha violato le regole dell'azienda e anche quei principi che regolano il mandato di servizio pubblico della nostra azienda" ha detto la conduttrice, che senza andare contro l'azienda in cui lavora da anni ha comunque voluto dire la sua: "Ci uniformiamo alla decisione della Rai perché sono prese a ragion veduta. Io come direttore artistico di questo programma sono dispiaciuta di non vederli (Alessandra Tripoli ed Enrico Montesano, ndr) sul palco, sono umanamente dispiaciuta per l'assenza di Enrico e lui ha detto che si dispiace a sua volta e se ha offeso gli spettatori a casa se ne scusa e io credo alla sua buona fede anche perché me l'ha sempre detto in modo accorato".