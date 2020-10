'Ballando' senza pace: problemi di salute anche per Rosalinda Celentano

Prima i casi di positività al coronavirus, poi Raimondo Todaro con l’appendicite, Alessandra Mussolini con il naso rotto e ora Rosalinda Celentano con problemi al ginocchio: questa edizione di ‘Ballando con le stelle’ proprio non trova la pace giusta per il prosieguo di una gara che ormai unisce alla danza gli ostacoli dettati ai vari infortuni dei suoi concorrenti. “Rosalinda in questo momento è dalla fisioterapista, ha avuto un po’ di problemi con il ginocchio. Speriamo che passi presto e che già da oggi possa allenarsi per sabato sera”, ha raccontato la ballerina professionista Tinna Hoffmann intervenuta in collegamento a ‘Storie Italiane’ per spiegare le ultime novità relative alla compagna di ballo. E ancora, su Instagram: “Sto andando all'Auditorium, pronta per un'altra giornata piena di prove: è vero che la Rosalinda sta un po' male con la sua gamba però stiamo cercando di risolverla. Così sarà pronta per sabato”, ha aggiunto Tinna, speranzosa nella completa guarigione di Rosalinda con cui intende regalare una sorprendente performance ai telespettatori.

“Che sta succedendo? Ballando in ospedale?!?”, ha ironizzato Eleonora Daniele a proposito delle ultime novità sul dance show condotto da Milly Carlucci, mai così messo a dura prova come in questa annata complicatissima.

Samuel Peron torna a 'Ballando con le stelle'

Tinna Hoffmann ha affiancato Rosalinda Celentano dopo che il suo partner Samuel Peron è stato trovato positivo al coronavirus. Oggi il professionista è finalmente guarito del tutto e tornerà sulla pista di Ballando nel ruolo di ballerino per una notte accanto a Milly Carlucci con cui si esibirà sabato 17 ottobre.