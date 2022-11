Ballando, Milly Carlucci parla del caso Montesano: "Credo alla buona fede di Enrico"

Inevitabile. Era inevitabile per Milly Carlucci affrontare il caso Montesano. Enrico è stato eliminato, o meglio squalificato, dal programma per aver indossato la maglia con simbolo e motto della Decima Mas. Milly lo ha fatto con al suo fianco Alessandra Tripoli, la ballerina professionista che era in coppia con Montesano e le due insieme hanno portato su Rai 1 le scuse di Enrico.

Il discorso di Milly Carlucci a Ballando con le stelle

"Dopo una settimana di grandi chiacchiere - così ha iniziato il suo discorso Milly Carlucci -, parliamo di quello che è successo e che avete letto sul caso di Enrico Montesano. Noi del programma non ne abbiamo ami parlato e ora siamo qui per fare un punto della situazione. Nel nostro mondo non esiste sono Enrico ma sono Enrico e Alessandra, la Rai ha deciso di sospendere Enrico per un comportamento che ha violato le regole dell'azienda e anche quei principi che regolano il mandato di servizio pubblico della nostra azienda".

"Questa è la nostra Rai - ha sottolineato la conduttrice e direttrice artistica di Ballando -, è la mia Rai e noi ci uniformiamo alla decisione della Rai perché sono prese a ragion veduta". "Io come direttore artistico di questo programma sono dispiaciuta di non vederli (Alessandra e Enrico, ndr) sul palco, sono umanamente dispiaciuta per l'assenza di Enrico e lui ha detto che si dispiace a sua volta e se ha offeso gli spettatori a casa se ne scusa e io credo alla sua buona fede anche perché me l'ha sempre detto in modo accorato".

"Ma ora venendo a noi.. Noi siamo una squadra composta da due gruppi uno della Rai e uno di Ballando. Però siamo come una squadra sola, una famiglia unita. Noi ne abbiamo passate tante, e a voi questo non interessa perché voi vi dovete divertire, ma il dietro le quinte è spesso movimentato. Ma è una squadra che ha grande rispetto di voi - a questo punto Carlucci ha voluto porgere le sue scuse a chi si è sentito offeso -, soprattutto perché il rispetto del pubblico è nel Dna della Rai e non è pensabile che noi da questa pista volessimo offendere qualcuno a casa e se questo è successo io chiedo scusa a tutti perché non è una cosa che nessuno di noi ha mai pensato lontanamente di fare".

"Alessandra è accanto a me perché con Enrico stava preparando un numero che rendeva omaggio a Gabriella Ferri e per questo motivo le abbiamo chiesto di esibirsi comunque ma con suo marito, Luca Urso. Loro sono campioni mondiali, sono la massima eccellenza mondiale del ballo e a loro affido questa coreografia".