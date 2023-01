Ballando con le stelle, la poltrona di Lucarelli trema: a volerla è un'ex ballerina professionista

L'ultima edizione di Ballando con le Stelle è stata particolarmente movimentata tra polemiche e scontri sia in diretta che tramite i social. Molto spesso, per non dire sempre, al centro della discussione c'è stata Selvaggia Lucarelli. La giornalista è stata sia duramente criticata sia apprezzata per la sua ricerca della verità, ma, come lei stessa ha affermato in un'intervista, a Ballando ha capito di essere "considerata un utile errore nella matrice, ma non parte del cast da proteggere".

Lucarelli sta valutando se tornare l'anno prossimo, ma come lei stessa aveva spiegato i contratti con Ballando si rinnovano di anno in anno e ancora non le erano state date notizie, tutto era rimandato a gennaio, quindi entro la fine del mese potremmo avere informazioni riguardo al suo rinnovo nello show Rai. Ma secondo alcuni rumors, riportati dal settimanale Oggi, ci sarebbe qualcuno molto interessato a prendere il posto della giornalista: si tratta di Sara di Vaira. Ballerina ed ex professionista dello show che nell'edizione 2022 aveva ricoperto il ruolo di commentatrice con il ruolo di "tribuno"