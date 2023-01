“Lei porta dati, io porto i bambini” Corona furioso con Berlinguer per Misurina

Capodanno non è del tutto finito e il 2023 riparte subito coi fuochi d’artificio per Mauro Corona a Cartabianca. L’opinionista e alpinista trentino si è infatti infuriato con la conduttrice Bianca Berlinguer sulla polemica per l’Ospedale di Misurina. Chiuso lo scorso 24 dicembre, il sanatorio per bambini asmatici nascosto nel cuore delle Dolomiti era un unicum della sanità, ma la Diocesi di Parma non ha potuto sostenere i costi e ha chiuso i battenti del centro.

Corona si scaglia contro Berlinguer

“Lei ha letto quello che dicono i preti e i vescovi”: Mauro Corona non accetta scuse e non vuole sentire ragioni sulla chiusura dell’Ospedale di Misurina, a suo parere uno degli episodi più gravi della cronaca recente. A far scattare lo scrittore-alpinista è soprattutto il legame Chiesa-sanità che che mette a repentaglio la salute di centinaia di bambini asmatici. “Il sindaco Zaia e i vescovi hanno sulla coscienza i bambini (…) il mondo è in mano alla religione”; Corona è furioso sulla questione e si scaglia contro Bianca Berlinguer: “Lei mi porta i dati, io le porto i bambini!”

La conduttrice di Cartabianca prova a mediare (“La congregazione voleva comunque chiudere, non c’entra la religione”) sottolineando per esempio l’importanza dell’ospedale Bambin Gesù a Roma (in mano alla Chiesa), ma Corona non ci sta e si appella anche a San Francesco (“Non basta chiamarsi Francesco per donare ai poveri”).

Mauro Corona inizia così l’anno col botto a Cartabianca, minacciando di andarsene con largo anticipo, per poi ripensarci e continuare la rassegna stampa e commento con Bianca Berlinguer, prima di lasciare spazio a Daniela Santanché.