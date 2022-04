"Bangla - La serie" su Rai 3: le anticipazioni della fiction di Phaim Bhuiyan

“Bangla” è una serie composta da otto episodi, trasmessa da Rai3 dal 27 aprile. Datato 2019, il film è stato un successo di critica e la serie ne riprende personaggi e tematiche: uno scontro tra culture diverse in chiave tragicomica. Con ritmo vivace ma garbato, Phaim Bhuiyan ci fa conoscere una realtà familiare ma di rado raccontata. Scopriamo tutte le anticipazioni di questa fiction.

Bangla - La serie: anticipazioni, trama e cast

“Bangla” è una serie tv tratta dall’omonimo film del 2019 scritto, diretto e interpretato da Phaim Bhuiyan. Prodotta da Fandango in collaborazione con Rai Fiction, è composta da otto episodi, in onda ogni sera dal 27 aprile al 6 maggio alle 20.20 su Rai 3. La versione televisiva riprende le tematiche, i toni e lo stile del film, apprezzato dalla critica e premiato con il David di Donatello come miglior opera prima. La storia è profondamente autobiografica tanto che nel vestire i panni del protagonista, Phaim - un ragazzo bengalese nato in Italia e cresciuto nel quartiere romano di Torpignattara - conserva il suo vero nome.

Si evidenzia in particolar modo la necessità di dividersi tra gli insegnamenti della cultura d’appartenenza e quella che agli occhi dei più è la normalità del paese in cui è nato e vive. Rispetto al film, nella serie viene dato maggiore risalto alle figure femminili: Asia (Carlotta Antonelli), la ragazza italiana di cui Phaim era già innamorato nel lungometraggio, e Sumaya (Nilima Mittal) che, date le origini, ben comprende alcune sue scelte. Il ritmo è spigliato e il genere di riferimento è la tragicommedia, capace di dire cose serie e importanti con i toni della leggerezza. Nel cast ritroviamo anche Pietro Sermonti.

Quando inizia la fiction e dove vederla in tv e streaming

“Bangla – La serie” va in onda a partire da mercoledì 27 aprile (e fino al 6 maggio) in prima tv alle 20:20 su Rai 3 e in live streaming e on demand su RaiPlay.