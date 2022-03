Barbara Boncompagni, il dolore per la morte di Raffaella Carrà: "Ha voluto gestire tutto da sola"

Sono passati 8 mesi dalla morte di Raffaella Carrà e Barbara Boncompagni fatica ancora a parlarne al passato. Per la figlia di Gianni Boncompagni è stata come una madre ed ha continuato ad essere un punto di riferimento nella sua vita anche dopo la separazione dal papà. "Quando avevo delle cose andavo da lei, era molto brava a trovare soluzioni, molto pratica. Una persona pragmatica" così la descrive a Oggi è un altro giorno, parlando del loro rapporto speciale: "Lei nella mia vita c'è sempre stata. Siamo rimasti tutti ad abitare nello stesso condominio. Ci sono state delle evoluzioni sentimentali, ma siamo rimasti tutti lì. Mio padre, io in un altro appartamento, Raffaella, anche Sergio Iapino. Eravamo tutti lì e i nostri rapporti non si sono mai interrotti. Raffaella sublimava. I suoi rapporti d'amore sono diventati e continuati ad essere rapporti di lavoro. Con mio padre si è sempre vista".

Barbara si commuove quando ricorda gli ultimi giorni di Raffaella Carrà, che fino all'ultimo ha tenuto per sé la malattia: "E' stata tosta perché non ero preparata - spiega - E' stato un cazzottone micidiale. Lei non ci ha preparati". Lo ha saputo quando ormai non c'era più niente da fare, come racconta a Serena Bortone: "Ho ricevuto un messaggio vocale da Raffaella e ho capito delle cose, ho messo insieme dei pezzi. Anche lì, ancora una volta ha voluto gestire tutto lei con una riservatezza incredibile. Ho capito e rispettato la sua scelta e questo per me è stato molto faticoso, ma per amore si fa".

L'amore tra Raffaella Carrà e Gianni Boncompagni

Raffaella Carrà si fidanzò con Gianni Boncompagni nel '68 e per 11 anni il loro amore è stato un porto sicuro anche per le tre figlie del noto autore televisivo (scomparso nel 2017). Barbara aveva 5 anni quando la soubrette arrivò nella loro famiglia e da subito si creò un legame profondo.