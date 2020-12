Barbara d’Urso: “Io in ansia per gli ascolti tv. Devi battere gli avversari delle altre reti, sempre”

I figli, i ricordi, il desiderio di un compagno di vita, ma non solo: l’intervista rilasciata a Giovanni Ciacci sul settimanale Oggi ha dato anche modo di rivelare il lato meno conosciuto della Barbara d’Urso ‘televisiva’, quella che, oltre a intrattenere il pubblico di Canale 5 con sorrisi e spensieratezza, fa i conti con l’ansia quotidiana di testare i risultati del suo lavoro registrati dai dati degli ascolti.

“Ogni mattina alle 9.56 escono i dati di ascolti delle trasmissioni: sono fondamentali per chi, come me, lavora nelle tv commerciali”, ha confidato la conduttrice: “Devi fare grandi ascolti per poi vendere la pubblicità e, ringraziando sempre il pubblico io di pubblicità ne ho tantissima. Inutile che uno faccia finta di non interessarsene: la mattina io sono in ansia ad aspettare gli ascolti. Diffidate di chi dice che non li controlla. Per prima cosa devi fare grandi ascolti e possibilmente devi battere gli avversari delle altre reti, sempre”.

Barbara d’Urso su Pomeriggio5, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live

Barbara d’Urso è in onda su Canale 5 per 6 giorni su 7 con i suoi Pomeriggio5, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live, trasmissioni a cui è legatissima: “La mia creatura, la trasmissione che mi permette di fare le mie battaglie sui diritti civili, contro l’omofobia e la transofobia, contro la violenza sulle donne, mettere le telecamere nelle case di riposo e negli asili”, ha detto di Pomeriggio 5, mentre su Live – Non è la D’Urso, in onda la domenica sera in diretta: “L’editore voleva una trasmissione della domenica sera, il giorno più difficile della settimana, che durasse tutta la stagione e costasse poco”, ha spiegato: “Un format tutto italiano, tutto nostro, ci siamo inventati le sfere, l’ascensore. Sono stata fortunata perché abbiamo ampiamente superato l’obiettivo di rete. Ho pensato a tutto, l’unica cosa che non ho scelto io è il nome del programma”.

Ma l’infaticabile Barbarella non si ferma certo qui, perché in primavera tornerà al timone del Grande Fratello Nip: “Sono tornata con orgoglio a condurre il GF tre anni fa. In primavera arriverà una nuova edizione”, ha promesso la conduttrice, pronta a guidare un altro programma di punta di Mediaset che la pone tra le sue indiscusse protagoniste.