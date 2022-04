La risposta di Barbara D'Urso all'attacco di Andrea Pucci è da incorniciare

La nuova edizione della Pupa e il Secchione è stata affidata a Barbara D'Urso e le critiche non sono mancate, ma la conduttrice che da anni intrattiene i telespettatori di Canale 5 ha le spalle grandi. Tra le varie critiche è arrivato il duro commento di Andrea Pucci, il comico, ed ex conduttore del programma, ha gioito per gli ascolti poco buoni della scorsa puntata scrivendo "Godo come un pazzo"; poi quello di Sonia Bruganelli.

Nessuna risposta da parte di Barbara D'Urso che in realtà stava aspettando l'occasione giusta per dire la sua. Intervistata da Tv Talk su Rai Tre, la conduttrice si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: "Non replico a nessuno, ognuno è libero di dire quello che vuole. Se una cosa non piace, ci sta". Ma poi ha aggiunto un particolare da non sottovalutare e che in realtà è una critica a Pucci.

Pier Silvio Berlusconi e la scelta di Barbara D'Urso

Secondo quanto ha raccontato D'Urso sarebbe stato proprio Pier Silvio Berlusconi a volerla al timone del programma dopo che gli ascolti erano crollati a picco negli ultimi due anni: "La rete aveva bisogno di crescere, l’editore mi ha chiesto di far diventare La Pupa e il Secchione di Barbara d’Urso, di farlo diventare un reality. Questa è stata la mia missione". Insomma un colpo duro da digerire per Andrea Pucci.

"So bene cosa mi ha chiesto il mio editore. Io fino a quando sarò qui difenderò la mia azienda a cui sono devota", ha poi aggiunto Barbara, che ha voluto precisare anche un aspetto fondamentale dell'edizione di questo anno.

Non possiamo più far vedere i secchioni bullizzati o che corrono senza vestiti in giardino. Raccontiamo le loro storie in modo da renderli più familiari.

Immancabile poi un commento su come il suo lavoro venga criticato solo negli aspetti negativi: "Qualunque cosa capiti a Barbara d’Urso, nel bene o nel male, nel male va evidenziata e nel bene no", in questo caso la conduttrice si riferiva soprattutto a tutte quelle persone che grazie a Pomeriggio Cinque ricevono degli aiuti grazie alla disponibilità dei suoi telespettatori.

Come sta andando la Pupa e il Secchione 2022

Le prime puntate del reality hanno soddisfatto le aspettative di Barbara D'Urso. Dopo una prima puntata con ottimi risultati le altre due hanno subito un netto calo: prima puntata 2.003.000 spettatori con il 12.62%; seconda puntata 1.370.000 telespettatori con il 9,05% di share e la terza 1.228.000 spettatori con l’8.2%.