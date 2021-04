L'avvocato di Piera Maggio abbandona (in polemica) lo show di Barbara d'Urso: "Ho fatto male a venire"

Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, ha abbandonato in polemica 'Pomeriggio 5'. E' accaduto ieri, nel corso dell'ultima puntata del contenitore pomeridiano condotto da Barbara d'Urso su Canale 5, a causa di un equivoco tra il legale e Roberto Alessi, opinionista della trasmissione. Al centro del collegamento, ovviamente, il caso di Olesya Rostova, ragazza russa in cui si è sperato fino all'ultimo di aver ritrovato Denise Pipitone.

Dopo essere stato ospite di Lasciali Parlare, show russo da cui è partito il nuovo capitolo della vicenda legata alla bambina scomparsa nel 2004, ieri Frazzitta si è collegato da Mazzara del Vallo con d'Urso. Al centro della discussione scoppiata in studio, alcune esternazioni di Alessi, direttore di Novella 2000, che ha messo in dubbio la buona fede di Rostova. Evidentemente indispettito dalle insinuazioni, l'avvocato ha deciso di allontanarsi dalle telecamere senza attendere le conclusione dell'intervista.

"Tempo fa - ha dichiarato Alessi - Olesya è andata nella stessa trasmissione e le avevano trovato una madre a 700 km da Mosca. C’è stato l’incontro, ma poi si è dimostrato che le due non erano parenti. Quando Olesya ha detto di non sapere il suo gruppo sanguigno, non è possibile, dice una bugia. Lei già conosceva il suo gruppo sanguigno. Lo sapeva e taceva".

Frazzita ha replicato piccato: "In questo momento nel programma c’è una scaletta? Adesso mi fa parlare. Lei dice cose che non hanno senso. Va bene, ok, arrivederci. Vedi che ho fatto male a venire. Ma cosa devo chiarire, ma smettetela, basta".

E la conduttrice? Inizialmente spiazzata, ha poi commentato così l'accaduto: "Ha un carattere particolare l’avvocato. C’è un grandissimo equivoco. Mi dispiace molto che sia andato via, perché è stato trattato con rispetto ed educazione. La domanda non era cattiva per l’avvocato. Mi spiace molto che abbia detto ‘ho fatto male a venire’. Non mi sembra educato quello che ha fatto, va bene così".

Quindi la chiosa della giornalista collegata da Mazzara del Vallo: "Volevamo solo sapere se questa ragazza sapeva del gruppo sanguigno, ma l'avvocato si è arrabbiato ed è andato via".