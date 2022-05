Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle? Cosa c'entra Vito Coppola

Piovono indiscrezioni sul futuro di Barbara d'Urso. Dopo anni passati da regina dell'intrattenimento di Canale 5, infatti, la conduttrice ha visto ridursi i suoi impegni sulla rete ammiraglia Mediaset e sarebbe pronta a guardare (anche) verso nuovi lidi, ovvero quelli della Rai. Alcuni indizi (ed alcune indiscrezioni) lasciano infatti supporre che la presentatrice napoletana sia pronta a partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle, il varietà di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Ma andiamo con ordine.

A lanciare l'ipotesi di Barbara in pista è il sito Bubinoblog, spesso informato nel merito di tematiche televisive. Stando a quanto scrive il blog, infatti, il contratto di d'Urso con Mediaset, in scadenza a dicembre, non sarà rinnovato col vincolo dell'esclusiva e, dunque, la conduttrice, può includere tra i suoi impegni professionali anche esperienze in altre aziende. Va detto che, al momento, la diretta interessata non sconferma né smentisce, ma ci sono altri due indizi che lasciano sospettare un suo coinvolgimento nella trasmissione di Milly Carlucci.

In primis, la nota passione che Barbara nutre per la danza e che la porta spesso a trascorrere intere serate in balera, a Milano. E poi la presenza di Vito Coppola alla sua festa di compleanno, organizzata nel corso del weeend. Sì perché tra i tanti ospiti del party con cui Carmelita ha festeggiato i suoi 65 anni, c'era anche il ballerino napoletano, insegnante di danza nell'accademia di Rai Uno. Segno che qualcosa potrebbe davvero bollire in pentola...

Intanto sono (già) in corso i lavori per mettere a punto la prossima edizione di Ballando con le Stelle, che dovrebbe partire il prossimo sabato 8 ottobre. Quanto al cast, in rete sono già trapelati i nomi dei primi papabili concorrenti: Paola Barale, Mara Venier, Carol Alt, Bianca Guaccero, Violante Placido, Beppe Convertini, Emanuel Caserio, Michelangelo Tommaso, Monica Marangoni. Ed ora anche Barbara d'Urso, appunto. Che, per Milly Carlucci, sarebbe senza dubbio un grande colpo.