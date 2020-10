Barbara d'Urso ha un flirt con l'ex della Gregoraci? La battutina di Signoretti in diretta

(Nel video il botta e risposta tra Signoretti e Barbara d'Urso)

Durante la solita 'sbirciatina' nella Casa del Grande Fratello Vip, a Pomeriggio 5 prende il sopravvento il gossip, ma stavolta a finire nella trappola di Riccardo Signoretti è Barbara d'Urso. Nel commentare la doccia di Massimiliano Morra, la conduttrice si lascia sfuggire commenti poco 'professionali', ammettendo che pensava ci fossero più addominali soto la maglia dell'attore.

A quel punto il direttore di Nuovo inizia a stuzzicare Carmelita, provando a estorcerle qualche confidenza in più. "Volevi essere la nuova Adua Del Vesco? - chiede furbastro - Ti eri già fatta le fantasie sul fisico di Morra...", ma la padrona di casa frena: "Non conosci i miei gusti, ti assicuro che sono completamente diversi". Allora Signoretti affonda il colpo: "Ho saputo che c'è un tipo brizzolato che ti piace. Ti parlo di Bettuzzi, pare che ti abbia colpito l'ex della Gregoraci" (ospite, qualche giorno fa, del suo programma). La risposta di Barbara d'Urso non si lascia attendere: "Signoretti sei un pettegolo, ti stai inventando cose. A me piacciono più giovani e con gli addominali".

Francesco Bettuzzi e la presunta storia con Elisabetta Gregoraci

L'imprenditore Francesco Bettuzzi è stato ospite domenica di 'Live - Non è la d'Urso' (dove, secondo Signoretti, avrebbe folgorato Barbara d'Urso). In questa occasione ha raccontato di aver avuto una relazione con Elisabetta Gregoraci, che avrebbe conosciuto nel 2014, quando era ancora sposata con Flavio Briatore: "Sono stato fidanzato con lei per tre anni più o meno, tra alti e bassi".