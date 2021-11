Perché Barbara d'Urso e Federica Panicucci potrebbero lasciare Mattino e Pomeriggio 5

"Quel tipo di infotainment a 360 gradi – che va dalla cronaca alla politica al gossip – non credo abbia più grande senso": così Piersilvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti a luglio scorso, motivava la chiusura di Domenica Live e Live-Non è la d'Urso, oltre al ridimensionamento di Pomeriggio 5. Un cambiamento editoriale importante quello annunciato dall’ad Mediaset che adesso, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe proseguire anche nei prossimi mesi con ulteriori importanti modifiche della programmazione di Canale 5.

A raccontare l’ultimo retroscena è Dagospia, secondo cui sarebbe in atto un piano che porrebbe fuori da Pomeriggio e Mattino 5 le sue conduttrici, Barbara d'Urso e Federica Panicucci.

Federica Panicucci fuori da Pomeriggio 5?

Il portale diretto da Roberto D’Agostino aveva già anticipato la presenza in solitaria di Francesco Vecchi nel mattino di Canale 5 durante le festività natalizie e una clamorosa uscita da Mattino 5 di Federica Panicucci già a dicembre dopo ben dodici anni. La conduttrice, tuttavia, resterebbe comunque a Mediaset, già confermata per le serate di Natale e Capodanno e possibilista verso la conduzione de La pupa e il secchione in prima serata su Italia1: "Non ne abbiamo parlato ancora, ma se l'azienda pensasse che magari la mia partecipazione possa essere un valore aggiunto per quel programma, mi renderei disponibile. Ho appena rinnovato il mio contratto, sono felice di rimanere in quella che è la mia famiglia da 35 anni", ha dichiarato la Panicucci a Chi.

Il futuro di Barbara d’Urso: al suo posto arriva Simona Branchetti?

Cambiamenti importanti nella programmazione mattutina di Canale 5, ma non solo: Dagospia avverte di altrettanti piani anche per la fascia pomeridiana. I vertici Mediaset starebbero pensando di non chiudere al pomeriggio durante le festività natalizie, ma al posto di Barbara d’Urso arriverebbe Simona Branchetti del Tg5, già al timone di Morning News, con un programma simile a Pomeriggio 5, ma con un titolo diverso. Per Barbara d’Urso, invece, (che con Mediaset ha un contratto che scadrà nel dicembre 2022), proprio come la collega Panicucci, sembra ventilarsi un prime time al posto del pomeriggio.

Al momento si tratta solo di ipotesi e si attende una decisione definitiva che dovrebbe arrivare prossimamente.