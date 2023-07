Barbara d'Urso tuona: "Pubblicata una mia foto privata". E annuncia azioni legali

Dopo l'addio a Mediaset confermato con una dura intervista rilasciata all'indomani dalla presentazione dei palinsesti, Barbara d'Urso aveva deciso di non rilasciare più ulteriori dichiarazioni. Oggi, però, la ex conduttrice di Pomeriggio 5 è tornata sui social per raccontare di un episodio che la coinvolge in prima persona e precisare l'origine e il contesto di una foto che la ritrae e che circola impropriamente da qualche giorno.

Di seguito la nota di Barbara d'Urso:

Dai riferimenti al telegiornale e al funerale, Barbara d'Urso pare riferirsi alle esequie di Silvio Berlusconi trasmesse in tv, quando le telecamere l'hanno inquadrata con le mani giunte durante la messa. La foto in questione di cui parla nel suo post fa riferimento allo stesso gesto replicato in uno scatto immortalato in un contesto privato con amici.