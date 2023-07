Barbara d'Urso fuori da Mediaset, Francesca Fagnani la invita a Belve: il tweet di benvenuto

L'amarezza e il dolore per essere stata estromessa da Mediaset dopo decenni di lavoro, Barbara d'Urso li ha ben espressi nella lunga intervista a Repubblica pubblicata all'indomani della presentazione dei nuovi palinsesti. "Ne ho sopportate tante - forse un giorno lo racconterò - ho messo la testa sotto l'acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no" ha dichiarato con tutta la rabbia possibile la conduttrice. E chissà se quel giorno non possa arrivare più prima che poi, coincidendo con una puntata del programma di Rai2 Belve che proprio sulle rivelazioni fino ad allora inedite dei suoi ospiti ha costruito il suo successo.

Più di qualcuno ha avanzato sui social la possibilità che l'ex volto di Pomeriggio 5 possa rilasciare un'intervista senza filtri a Francesca Fagnani, la quale, dal canto suo, ha risposto con molta disponibilità. "Quindi Barbara d'Urso alla prima puntata Belve?" ha chiesto qualcuno in un tweet interpellando proprio la giornalista; "È la benvenuta da sempre, non da ieri" ha risposto allora Fagnani che così ha ribadito l'invito evidentemente già avanzato in passato.

La nuova stagione di Belve potrebbe andare in onda l'anno prossimo anno, quando il contratto tra Barbara d'Urso e Mediaset sarà ufficialmente scaduto (la data ufficiale è il 31 dicembre 2023). A quel punto la conduttrice potrebbe davvero non avere più vincoli e spiegare meglio quel "ne ho sopportate tante" al pubblico curioso di sapere, ora più che mai, che belva si sente...

È la benvenuta da sempre, non da ieri — francesca fagnani (@francescafagnan) July 5, 2023

Pier Silvio Berlusconi, cos'è successo con Barbara d'Urso

Se Barbara d'Urso è furiosa, Pier Silvio Berlusconi ha parlato di gratitudine nei suoi confronti in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset. "Ringrazio anche personalmente Barbara per il lavoro che ha fatto, per la professionalità e l'impegno. Non ci sono particolari retroscena. Lei è venuta a chiederci il rinnovo prima della fine del contratto, chiedendo una garanzia sul prime time, per almeno due anni". Una garanzia che non sarebbe stata accordata. "Da quel momento ci siamo resi conto che per Barbara Pomeriggio 5 era una gabbia anche un po' stretta". A partire dalla prossima stagione Pomeriggio 5 sarà condotto da Myrta Merlino, che arriva direttamente da La7.