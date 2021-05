La gaffe (e l'imbarazzo) di Barbara d’Urso che fa gli auguri a Little Tony: "Perdonatemi, è Tony Renis"

(Nel video, Barbara d’Urso scambia Tony Renis per Little Tony)

Ha chiuso con una piccola gaffe la puntata di Pomeriggio Cinque di giovedì 13 maggio, vivacizzata dal lapsus di Barbara d’Urso che, complice l’omonimia, ha confuso Tony Renis e Little Tony.

Prima di salutare il pubblico, la padrona di casa si è lanciata con entusiasmo negli auguri di buon compleanno: "Oggi compie 83 anni il grandissimo zio Tony, Little Tony!", ha esclamato pronunciando il nome dell’artista scomparso nel 2013. Immediata la correzione con evidente imbarazzo: "Little Tony? Che ho detto, Dio mio. Perdonatemi! Tony Renis, il mio grandissimo amico Tony Renis. Un abbraccio, ti voglio bene" ha prontamente rilanciato. Uno scivolone scusabile il suo che senz’altro avrà fatto sorridere l’amico Tony Renis.

Barbara d'Urso al centro del gossip

In questi giorni Barbara d’Urso è al centro delle cronache rosa per il presunto flirt con Francesco Zangrillo, assicuratore milanese accostato anche ad Elisabetta Gregoraci (gossip che lui ha smentito senza nulla dire in merito alle voci sulla relazione con la conduttrice). Il settimanale Oggi ha mostrato le prime foto insieme dei due, scattate a Milano il 7 maggio dopo una cena al ristorante per festeggiare, con pochi amici, il compleanno di Barbara: l’auto di Zangrillo viene notata e fotografata mentre varca il passo carrabile della casa della conduttrice pure all’indomani, dopo il ritorno di lei da Cologno dove ha condotto Domenica Live. Al momento lei che si proclama single da tempo non smentisce né conferma la storia con il riservatissimo uomo che, negando ogni vicinanza ad Elisabetta Gregoraci, ha detto: "Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna". Che sia proprio lei la misteriosa compagna di vita?