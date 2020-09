Barbara d'Urso e il messaggio ricevuto da Gabriel Garko dopo il coming out

Il coming out di Gabriel Garko somiglia più a una via crucis. 'Prima stazione' nel giardino del Grande Fratello Vip - dove venerdì ha letto una lettera in cui dichiarava che la storia con Adua Del Vesco fosse creata ad arte e che non si sarebbe più prestato a certi copioni, per essere finalmente -, la seconda sabato 2 ottobre a 'Verissimo', quando andrà fino in fondo al "segreto di Pulcinella". Per un totale, pare, di 60mila euro.

Cachet a parte, l'attore sembra voglia proseguire la processione e la prescelta sarebbe Barbara d'Urso, a cui ha già inviato un messaggio. La conduttrice lo ha fatto sapere a 'Pomeriggio Cinque' (dove presto potremmo rivedere Garko): "Ora vi leggerò un bellissimo messaggio che il mio amico Gabriel Garko mi ha scritto ieri sera. Mi ha detto 'se vuoi leggilo pure in trasmissione'. Durante la diretta di Live mi ha scritto: 'Ovviamente per me non è cambiato nulla, ma sono sorpreso che tutti o quasi mi apprezzino più ora di prima. Questo è dovuto all'educazione che ho subito. Appena ci vedremo spiegherò un bel po' di cose. Saluta tutti i tuoi ospiti e baciali, spero di poterti abbracciare presto. Baci, ti voglio davvero bene, tuo Gabry". Nuova ospitata all'orizzonte? A Barbara d'Urso già brillano gli occhi.

Gabriel Garko, le prime parole dopo il coming out

Si è liberato di un macigno che pesava troppo Gabriel Garko. Non è stato semplice per lui leggere quella lettera, davanti ad Adua e a milioni di italiani, ma la libertà e l'affetto che sta ricevendo adesso non hanno prezzo. "Un grazie speciale, perché ora grazie al vostro sostegno reimparerò a camminare con altre gambe... e non ho detto tacchi (per i più maligni)" ha scritto su Instagram il giorno dopo il coming out, con la promessa di vivere sempre nella verità d'ora in poi.