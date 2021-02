L’imitazione di Barbara d’Urso a Domenica In: “Mara, questo programma devi chiamarlo Live – Non è la Venier”

“Sono qui per aiutarti, sono stanca di fare 8 miliardi di telespettatori e il 93% di share. Ti regalo il 3% di vantaggio, cambia il titolo, devi chiamarlo ‘Domenica In – Live Non è la Venier', sennò la gente non lo sa che lo conduci tu’. Col cuore!”: così Vincenzo De Lucia, nei panni di una scintillante Barbara d’Urso, si è rivolto a Mara Venier durante la diretta di ‘Domenica In’ di oggi, 14 febbraio, animata da un’imitazione che ha strappato le risate della conduttrice. Il suo famoso brano ‘Dolce Amaro’ è diventato anche “Dolce Mara”, come omaggio a Mara Venier che, alla fine, ha rivolto i suoi saluti alla ‘vera’ Barbara d’Urso.

La parodia ha regalato ai telespettatori un momento di grande divertimento, lo stesso suscitato anche nella diretta interessata che, dopo il siparietto di cui si era trovata protagonista nel programma ‘Stasera tutto è possibile’, lo aveva condiviso sui social.

sono stanca di fare 8 miliardi ti telespettatori ?????#DomenicaIn pic.twitter.com/Yw4yhXWOVh — ? ???? ???s??? (@sonosolo_gi) February 14, 2021

L'imitazione e la risposta di Barbara d'Urso

Barbara d’Urso è stata protagonista di una parodia ad opera di Vincenzo De Lucia durante l'ultima puntata di 'Stasera tutto è possibile', show in onda ogni martedì in prima serata su Rai Due. Incalzato dal conduttore Stefano De Martino, De Lucia è entrato in scena vestito di un abito bianco come è tipico dello stile di Barbara ed ha esordito: "Oggi caffeuccio dolcissimo. Ieri abbiamo fatto un po', pensate, 334 milioni di telespettatori. Col cuore...". Il riferimento è ai messaggi pubblicati spesso, e con evidente orgoglio, su Twitter dalla presentatrice a proposito degli ascolti delle sue trasmissioni 'Domenica Live' e 'Live Non è la d'Urso'.

Poco dopo è arrivata la risposta di Barbara stessa: la presentatrice ha risposto all'account ufficiale del programma con tanti smile ed ha poi retwittato il video, dimostrando una bella e sana autoironia.