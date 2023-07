Addio a Mediaset, Barbara d'Urso è furiosa: "Sono stata chiamata tr*a, nessuno mi chiese scusa"

Potrebbe raccontare molto di più e invece Barbara D'Urso si limita allo stretto necessario, se così si può dire. O almeno questo lascia intendere. "Ne ho sopportate tante — forse un giorno lo racconterò — ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no", specifica nell'intervista rilasciata a Repubblica che è stata pubblicata proprio il giorno dopo il lancio dei nuovi palinsesti Mediaset avvenuto ieri sera.

Una professionista che si definisce ferita nel modo in cui è stata gestita la fine della sua conduzione di Pomeriggio 5, che a partire da settembre: "Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione: 'Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5'. Io non ho concordato niente". Il primo luglio quel comunicato d'addio viene reso di dominio pubblico come anche l'indicazione sulla fine del contratto con D'Urso: dicembre 2023.

Da quel "tro*e" tutto cambia

Nell'intervista in cui si toglie alcuni sassolini dalla scarpa, c'è una parte di racconto dedicata solo a quell'incidente, colpa di un hackeraggio (verrà poi spiegato), che risale a marzo scorso quando dall'account ufficiale Twitter QuiMediaset fu pubblicato un commento sotto a una foto che ritraeva Mara Venier e in cui veniva menzionata la sorpresa di D'Urso per Gabriella Labate, che era ospite a Domenica In. Una frase impossibile da scordare: "Che cosa antipatica. Tro*e mi pare azzeccato Silvy". "Il 26 marzo ero a teatro a Bari, su Canale 5 andava in onda Verissimo e su Rai 1 Domenica in, col mio videomessaggio di 90 secondi per la mia amica Gabriella Labate, la moglie di Raf. Messaggio autorizzato dal direttore delle news Crippa e da Restelli - ricostruisce D'Urso -. Bene. Sull’account QuiMediaset esce il seguente tweet: 'Che cosa antipatica. Tro*e mi pare azzeccato Silvy', sotto la foto mia e di Mara. Resta solo 2 minuti, chi ha le chiavi per entrare lo cancella. L’account dichiara di essere stato hackerato e il giorno dopo QuiMediaset si scusa con le persone offese e i follower ammettendo che è stato un errore interno". Poi però aggiunge: "Nessuno mi chiede scusa, in fondo sono stata chiamata 'tro*a', ho due figli che non vogliono mai apparire, si sono chiesti: possibile che l’azienda dove lavora da anni la chiami tro*a? Dopo tre giorni il capo della comunicazione mi chiede scusa privatamente ammettendo che tutto è partito dal suo piccolo gruppo di persone che si occupa, appunto, della comunicazione".

Questo comportamento ha fatto scattare qualcosa dentro la conduttrice: "Ho cominciato a pensare che forse a Mediaset non ero più gradita. Pongo il dubbio a Lucio Presta (il suo manager con il quale non è stato un caso se ha fatto pace proprio il 28 marzo, ndr), che nel frattempo si occupa professionalmente di me e con cui mi confronto: 'Se non mi vogliono più bene, vado via'. Incontra Marco Leonardi, nominato direttore risorse artistiche, con il consulente Restelli. Vorrebbero continuare l’accordo per i due anni successivi, alle stesse condizioni economiche e editoriali".

Il caos Pomeriggio 5

Ovviamente tutto ciò porta ad un confronto quasi serrato tra il suo manager e Mediaset: Pomeriggio 5 era confermato per altre due stagioni e sembrava che ci dovesse essere sempre Barbara a condurlo. La conduttrice continua il suo racconto: "Presta spiega: 'Barbara ha bisogno di un segnale di appartenenza forte, facciamo un passaggio con l’editore e vediamo se è possibile garantire un serale su Canale 5'. Giorni dopo mi informano ufficialmente che l’editore resta del suo parere, stesse condizioni economiche e editoriali, sicuro che si potrà trovare qualcosa in prima serata. Attendo fiduciosa". Poi purtroppo il resto è storia recente.