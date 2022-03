La rivincita di Barbara D'Urso: le sue parole dopo il successo de 'La Pupa e il Secchione'

"E dopo due ore e mezza di pseudo sonno, buongiorno". Così Barbara D'Urso questa mattina ha salutato i follower, ringraziandoli per l'affetto con cui hanno seguito ieri sera la prima puntata de La Pupa e il Secchione, su Italia 1. Ottimo esordio per il programma, vera sorpresa nella sfida degli ascolti (al terzo posto con 2.003.000 spettatori pari al 12.62% di share).

Numeri importanti per la rete ma anche per la conduttrice, reduce dalla 'retrocessione' da Canale 5, dove fino a un anno fa conduceva ben tre programmi. Le sue parole sono piene di gioia e soddisfazione per quella che può essere considerata a tutti gli effetti una rivincita personale oltre che un successo professionale: "Stravolta ma felice - ha detto in un video, appena sveglia, dal balcone della sua camera d'hotel a Roma - Vi rendete conto che ieri a un certo punto eravate in 3 milioni? Cioè 3 milioni di spettatori su Italia 1 a La Pupa e il Secchione? Io vi amo. Grazie, grazie, grazie". Il successo della trasmissione ieri sera si è visto anche sui social, dove l'hashtag #lapupaeilsecchione svettava fra i trend topic ed è stato l'argomento più discusso. Martedì prossimo la conduttrice proverà a fare il bis.

Il video pubblicato da Barbara d'Urso

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Pupa e il Secchione Show, il format e le novità

La Pupa e il Secchione va in onda ogni martedì, in prima serata su Italia 1, per otto puntate, condotto per la prima volta da Barbara d'Urso. Questa nuova edizione prova per la prima volta a unire il clima ironico del programma con i contenuti tipici del reality show. Oltre alle prove divertenti, infatti, verranno raccontate le storie e le dinamiche personali maturate nel corso della settimana. Il martedì i protagonisti potranno avere contatti con l'esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana e arrivando nello studio televisivo. Sono 22 i concorrenti, vip e nip, divisi in 11 coppie: pupe e secchioni, secchione e pupo. Compito principale delle neo coppie sarà quello di scambiarsi il sapere e fondere i rispettivi universi di appartenenza. I giurati sono Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.