Barbara D'Urso lascia Mediaset? La verità

Da settimane si ricorrono le voci, "Barbara D'Urso lascia Mediaset", "D'Urso ha rifiutato il contratto Mediaset per andare in Rai", "La conduttrice di Pomeriggio 5 sarà a Ballando con le Stelle". Nessuna di queste ipotesi al momento rispecchia la realtà. A comunicarlo è stata la stessa D'Urso in occasione dell'ultima puntata con Pomeriggio 5.

Arrivata al momento dei saluti Barbara con grande orgoglio ha dichiarato che l'appuntamento con il suo show pomeridiano tornerà a settembre, spazzando via tutte le congetture sul suo abbandono e lasciando intendere che la rete ha fiducia nel programma. Dopo aver ringraziato e salutato tutti i suoi collaboratori ha dichiarato: "E noi ci vediamo come sempre a settembre con il cuore".

Pomeriggio 5 non totalizza più gli ascolti di qualche anno fa, ma comunque ottiene uno share tra il 15 1 il 17% (non abbastanza per superare La vita in diretta, ma neanche così poco da giustificare una chiusura). Chissà se, vista la sua conferma a Mediaset, adesso a D'Urso saranno affidati altri progetti. Voci di corridoio mormorano che la conduttrice vorrebbe avere uno spazio in prima serata.