Barbara D'Urso lascia Mediaset? La "pesante" richiesta a Pier Silvio Berlusconi (e la risposta di lui)

Barbara D'Urso lascia Mediaset? La domanda si rincorre da giorni senza però avere avuto conferme o smentite da parte della diretta interessata o dell'azienda per cui lavora da oltre vent'anni. Adesso a dare altri dettagli sulla questione è il sito Davide Maggio che riporta il retroscena sulle trattative che starebbero avvenendo tra le parti in questo momento.

La premessa è che Barbara D'Urso ha un contratto in esclusiva con Mediaset sino a dicembre 2023, per cui fino ad allora si esclude la possibilità di vedere la conduttrice su altre reti. I dubbio, dunque, è cosa accadrà a partire dal 2024. A tal proposito, la conduttrice avrebbe fatto recapitare ai vertici Mediaset con un anticipo di ben 8 mesi rispetto alla scadenza una richiesta di rinnovo contrattuale con una chiara garanzia: un prime time su Canale 5. Mediaset, però, le avrebbe risposto picche. "A Cologno, infatti, le policy aziendali vanno in una direzione diversa da quella dell’esclusiva “a scatola vuota” come insegna il caso Marcuzzi e non ci sono al momento progetti concreti in prima serata per la conduttrice nei palinsesti in via di definizione" spiega Davide Maggio.

Ad oggi, dunque, un rifiuto della proposta della conduttrice da parte di Cologno Monzese ci sarebbe stato. La volontà dell'azienda guidata da Piersilvio Berlusconi, tuttavia, sarebbe quella di trattenere la protagonista dei pomeriggi televisivi di Canale 5, ma alle proprie condizioni economiche. Barbara D'Urso, pertanto, potrebbe aver effettivamente iniziato a guardarsi intorno, ma nulla ancora è stato deciso e le possibilità di un accordo che accontenti entrambe le parti potrebbe sempre arrivare.