"Barbara D'Urso rifiuta il contratto e lascia Mediaset: il retroscena bomba"

Era da mesi che circolava la voce di un abbandono di Mediaset da parte di Barbara D'Urso e secondo le ultime indiscrezioni sarebbe vero. Dopo la notizia del mancato accordo tra Rai e Fabio Fazio, che insieme a Luciana Littizzetto sarà sul Nove, arriva anche quella della regina del pomeriggio di Canale 5. Secondo TvBlog D'Urso avrebbe rifiutato un contratto biennale e così dopo decenni in cui ha condotto e aver partecipato a moltissimi prodotti Mediaset, tra cui anche delle serie tv e film, aver condotto il Grande Fratello, La fattoria, Lo show dei record, Reality circus, Mattino 5, Pomeriggio 5, Domenica live, Live non è la D’Urso e ancora La Pupa e il secchione, Stasera che sera etc... Barbara D'Urso non sarà nei palinsesti del Biscione il prossimo anno.

Un suo ritorno in Rai non sembrerebbe poi essere lontano, dopo aver mosso i primi passi nella Telemilano, canale 58, di Silvio Berlusconi trovò il successo proprio in Rai dove lavorò come valletta di Pippo Baudo a Domenica in. Secondo TvBlog Barbara potrebbe essere uno dei volti della giuria di Ballando con le stelle, il fortunato programma di Milly Carlucci. Al momento però si tratta solo di supposizioni in quanto nessuna notizia certa è stata data, dove andrà D'Urso lo sapremo solo al "termine dei contratti che sarebbero in corso di questi tempi".