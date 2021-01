Barbara d'Urso ricorda sua madre: "Morta di linfoma di Hodgkin, 55 anni fa non si curava"

(Nel video Barbara d'Urso parla della mamma)

Vecchie ferite che si riaprono a Pomeriggio 5. Barbara d'Urso dedica un servizio a Teresa Cherubini, la figlia 22enne di Jovanotti che ha sconfitto il linfoma di Hodgkin, e ricorda sua madre Vera, morta per lo stesso tipo di cancro quando lei aveva appena 11 anni.

"A Teresa a luglio dell'anno scorso è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin, che è un tumore del sistema linfatico che conosco molto bene" ha detto la conduttrice, aggiungendo: "55 anni fa non era conosciuto e non si poteva curare, tanto è vero che la mia mamma che era molto giovane l'ho persa così. Invece adesso questo linfoma si cura". Vera Pentimalli - madre di Barbara d'Urso e dei suoi fratelli Daniela e Alessandro - aveva 40 anni quando è stata stroncata dal tumore. Il papà della conduttrice, dopo qualche tempo, sposò un'altra donna, Wanda, dalla quale ha avuto altri tre figli e che la conduttrice ha sempre detto di considerare come una seconda mamma.

Barbara d'Urso sulla morte della mamma: "Un buco difficile da colmare"

Un anno fa Barbara d'Urso parlò della perdita della mamma a Verissimo. Un dolore che ancora oggi si porta dietro, come il ricordo del calvario della malattia: "Mi mancavano gli abbracci, lei era sempre attaccata a tubi e flebo e abbracciarla era molto difficile. È stata bloccata a letto per lunghi anni. Questa difficoltà ad abbracciare qualcuno la vivo ancora oggi". Un vuoto che resta, aveva spiegato: "Avendo un buco dentro, un trauma, una mancanza che ti accompagna dentro, anche dopo 15 anni di analisi, quel buco lì è difficile da colmare. I miei figli sono il mio cuore, ma questa è una mancanza diversa".