Barbara d'Urso, i suoi opinionisti tuonano: "Chi fa vero trash è stato riconfermato, vergogna!"

Il benservito di Mediaset a Barbara d'Urso sta spaccando a metà il pubblico televisivo ma anche tanti colleghi della conduttrice, spodestata dal suo Pomeriggio 5 - dove a settembre arriverà Myrta Merlino - e probabilmente messa alla porta appena terminerà il suo contratto, a dicembre 2023. Per ora, infatti, non ci sono progetti futuri per lei a Cologno Monzese, come ha fatto sapere Pier Silvio Berlusconi ieri alla presentazione dei palinsesti.

Carmelita ha rilasciato un'intervista al vetriolo a Repubblica, dove si dice profondamente ferita per "i modi inaccettabili" con cui le hanno comunicato questa decisione, da un giorno all'altro, "senza la possibilità di salutare gli spettatori". E ancora: "Se fossi trash col programma sotto testata giornalistica avrei un richiamo dal cdr - ha sottolineato -, mai successo. Vedo cose molto trash esaltate su Canale 5". E a questo proposito, tra i commenti all'intervista pubblicata anche sul suo profilo Instagram, mette il carico l'ex gieffino Salvo Veneziano, spesso ospite dei salotti dursiani: "Non capisco questa scelta sinceramente cara Barbara. Chi fa veramente trash è stato riconfermato, mha... Un grande abbraccio".

Veneziano non è l'unico a tuonare. Sono tanti gli opinionisti che in questi anni si sono fatti le ossa proprio nei programmi della conduttrice a mostrarle solidarietà. Dayane Mello manda un cuore, Taylor Mega scrive: "Sei e rimarrai sempre la migliore". "Barbara mi dispiace davvero tantissimo, ma tu sei una grande donna, una grande professionista, una donna fantastica e ti seguiremo ovunque" la consola Guendalina Tavassi, e ancora Lisa Fusco fa notare che "il pomeriggio non sarà più lo stesso, gli ascolti caleranno perché chi vede la tv è proprio la gente semplice". Parole di incoraggiamento arrivano anche da Sandra Milo: "Al di là di tutto, sono certa che fioccheranno le proposte. Figuriamoci se una professionista seria, preparata, appassionata come te in men che non si dica, prima ancora della naturale scadenza del contratto, non troverà una collocazione più che adeguata!", e da Samantha de Grenet: "Non sempre e non tutte le storie d'amore finiscono bene e questo può accadere anche nei rapporti di lavoro. Non è andata come ti aspettavi e questo me ne dispiace moltissimo, ma una cosa è certa: nessuno può mettere in dubbio la tua professionalità". Nessuno può mettere Baby in un angolo, aggiungiamo noi.

Il post di Barbara d'Urso