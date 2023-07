Barbara d'Urso sui giornali esteri dopo l'addio a Mediaset, lei promette: "Non finisce qui"

L'addio di Barbara d'Urso a Mediaset, o meglio il benservito arrivato dall'azienda, che dopo 15 anni le ha tolto la conduzione di Pomeriggio 5 - senza proporle nessun altro programma - è senza alcun dubbio il caso mediatico del momento. Nel via vai di volti e trasmissioni di fine stagione, la conduttrice è rimasta di stucco davanti a questa decisione e come lei il suo pubblico.

Pubblico che non ha avuto modo di salutare - come ha detto nell'intervista al vetriolo rilasciata a Repubblica - e a cui dedica un pensiero speciale sui social, nonostante la rabbia di questo momento: "Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha comunque dimostrato solidarietà. A tutti voi va la mia gratitudine. E non finisce qui...". Ovviamente un immancabile hashtag: #colcuore. "È davvero mortificante vedere come una persona che ha portato avanti le reti Mediaset venga gettata come un fazzoletto usato, può piacere o meno ma non si può negare la sua professionalità e la sua dedizione. Che tristezza" si legge tra i commenti e non sono pochi quelli che sostengono Carmelita. Non manca, poi, l'ironia: "C'è da risparmiare sulla bolletta dell'Enel a Mediaset" scrive un utente, scherzando sulle celeberrime luci utilizzate in studio da Barbara d'Urso.

La vera sorpresa, però, sono alcuni titoli di giornale che la conduttrice condivide sempre sui social: la testata online albanese Balkan Web e il sito maltese Newsbook. Barbara d'Urso travalica i confini, sempre "col cuore".