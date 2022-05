Barbara d'Urso commenta le voci di addio a Mediaset: "Ci sono persone ossessionate da me"

Barbara d'Urso fuori da Mediaset? Le indiscrezioni sul futuro professionale della conduttrice tra i volti più popolari di Canale 5 si rincorrono da giorni, ruotando attorno alla clamorosa possibilità che il suo contratto, in scadenza a dicembre 2022, potesse non essere rinnovato. I rumors si basavano sulla rivoluzione in atto da parte dei vertici editoriali, raccontati come determinati a cambiare l'assetto dell'ammiraglia già privata dei programmi Domenica Live e Live -Non è la D'Urso e ulteriormente insoddisfatti per il risultato de La Pupa e il Secchione Show, sia sul fronte ascolti che nel merito della trasmissione.

Fino ad ora nessuna fonte ufficiale ha commentato le voci che però oggi trovano nella diretta interessata la risposta chiara e netta.

Barbara d'Urso rompe il silenzio sul suo futuro a Mediaset

In un'intervista pubblicata da La Stampa nel giorno del suo 65esimo compleanno, Barbara d'Urso ha rilasciato delle dichiarazioni volte a mettere un punto alla questione: il futuro professionale sarà ancora a Mediaset, senza alcun timore di cambi di idee né da parte sua, né da parte dell'azienda di Cologno Monzese.

"Resto a Mediaset anche l’anno prossimo. Voci di addio? Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Uno scrive che sono fidanzata con un Panda, però di pelouche, e il gioco è fatto. Parte la giostra e non si ferma più. Ma io non sono fidanzata con un panda di pelouche e il prossimo anno sarò ancora a Mediaset. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo" ha affermato la conduttrice, ribadendo così gli ottimi rapporti con i vertici dell'azienda in cui lavora da decenni.

I 65 anni di Barbara d'Urso

Oggi Barbara d'Urso compie 65 anni, festeggiati la notte scorsa con un party a cui hanno preso parte numerosi amici. "Non mi soffermo troppo sull’età, anche perchè non esiste" ha detto a tal proposito nell'intervista, ammettendo di vivere serenamente il tempo che passa anche grazie alla fede: "Mi rivolgo alla Madonna quando ne ho bisogno, sono molto credente, a modo mio. Sento l’energia. Ce n’è una buona, bianca, positiva. Ma anche una nera, cattiva, che qualcuno cerca di scaricarti addosso. E, naturalmente, esiste l’energia universale. Ciò detto, nella Madonna ci credo".